Por Hugo Laveen

Un ex oficial de policía de Mesa ha perdido su apelación después de que un fallo encontró que hay suficiente causa probable para que sea juzgado por un asesinato en el tiroteo fatal de un hombre en un hotel.

La Corte de Apelaciones de Arizona rechazó el martes los argumentos de que a Philip Brailsford se le negó una audiencia preliminar justa.

Brailsford se ha declarado no culpable del cargo en la muerte de Daniel Shaver en 2016.

Shaver fue asesinado mientras yacía en el suelo fuera de su habitación.

Los oficiales dicen que creían que Shaver, que rogaba a los agentes que no lo mataran, buscaba un arma.

Shaver no estaba armado pero tenía armas de pellets en su habitación como parte de su trabajo de control de plagas.

Brailsford fue despedido después por violaciones de la política.

Su juicio está programado para el 23 de octubre.