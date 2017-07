Exámenes de colon más fáciles fomentan realización de pruebas

Las personas con cobertura para la colonoscopia virtual son más propensas a hacerse la prueba para el cáncer de colon, encuentra un estudio.

Las personas con un seguro que cubre la colonoscopia virtual tienen casi un 50 por ciento más de probabilidades de hacerse la prueba para el cáncer de colon, muestra un estudio reciente.

Al igual que la colonoscopia tradicional, la prueba virtual, que es más nueva, puede detectar los pólipos precancerosos y el cáncer, pero es menos invasiva. Usa tecnología de TC para ver dentro del colon. La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) recomienda la llamada colonografía por TC como una forma de evaluar el cáncer de colon en las personas a partir de los 50 años, pero no todas las compañías aseguradoras la cubren.

Solo alrededor de dos tercios de las personas que deberían hacerse las pruebas de cáncer de colon en realidad lo hacen, dijo la autora líder del estudio, la Dra. Maureen Smith, profesora en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, en Madison.

“La colonografía por TC es una tecnología más nueva que puede detectar tanto las afecciones previas al cáncer como el cáncer, pero como es relativamente nueva, no tiene una cobertura amplia de seguro, y Medicare no la cubre”, dijo Smith en un comunicado de prensa de la Sociedad de Radiología de América del Norte (Radiological Society of North America).

El equipo de Smith se preguntaba si cambiar los beneficios de seguro para que cubrieran la colonoscopia virtual podría mejorar las tasas de realización de las pruebas. Los investigadores analizaron las tasas de las pruebas de unas 33,000 personas menores de 65 años que eran elegibles y a quienes les tocaba una prueba del colon. Más o menos la mitad realizaron la prueba durante el periodo del estudio.

Pero aquellos cuyo seguro cubría la colonoscopia virtual tenían un 48 por ciento más de probabilidades de realizar la prueba que los que no tenían esa cobertura, mostraron los hallazgos.

“Nuestro estudio sugiere que cuando se ofrece a las personas más opciones de pruebas de detección para el cáncer colorrectal, incluyendo la colonografía por TC, es más probable que completen las pruebas para la prevención del cáncer colorrectal”, dijo Smith.

Los autores del estudio dijeron que los hallazgos son importantes para las autoridades de la salud que desean mejorar las tasas de realización de las pruebas, sobre todo entre las personas con unos ingresos bajos y en áreas rurales, que tienden a no realizarlas.

“Los legisladores deben pensar en opciones adicionales para las pruebas y la prevención del cáncer colorrectal. La colonografía por TC es una opción potencialmente potente, porque hay personas que la preferirán”, afirmó Smith en el comunicado de prensa.

Aunque algunas aseguradoras han optado por cubrirla, dijo que es probable que lograr que Medicare también lo haga tarde cierto tiempo.

Los hallazgos aparecen en la edición en línea del 11 de julio de la revista Radiology.

FUENTE: Radiological Society of North America.