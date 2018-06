Por Leonardo Reichel

Un llamado enérgico al Instituto Nacional Electoral (INE) fue hecho por el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la presidencia mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para que se investigue quiénes están detrás de las llamadas telefónicas masivas que se han hecho para difamarlo; durante el evento de masas que encabezó en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

AMLO indicó también que Telmex debe informar si ha firmado algún contrato con empresas para ejecutar llamadas masivas ha fin de hacer guerra sucia en contra de su persona y su candidatura presidencial. “Telmex debe de saber sobre quiénes están utilizando el sistema de telefonía, hay que hacer la investigación, pero sí ya me lo han dicho en varias partes”, comentó.

Durante el mitin, López Obrador explicó que se han estado haciendo llamadas telefónicas a millares de hogares y oficinas difamándolo, las cuales eran generadas tanto desde números nacionales como internacionales, en las que preguntan que por quién votarás, si dicen que por López Obrador, les piden que opriman el número dos y después viene una grabación que dice: “sabías que Andrés Manuel no habla de corrido, que se comen las ‘s’ y dicen puras groserías, porque son unos malcriados” y vuelve a preguntar, “¿ahora por quién vas a votar? Para hacerlos cambiar de parecer, como si fuesen niños chiquitos los ciudadanos, como si se estuviesen chupando el dedo”, dijo.

En su denuncia indicó también que hay otro mensaje que sale en la televisión, donde una muchacha le dice a su mamá que “ya me dio el sí” y que la mamá se preocupa mucho, porque sale la imagen de hombre joven-maduro, ya después le vuelve a pregunta la mamá a la muchacha: “ y qué pensaste en definitiva”, a lo que la muchacha responde: “ya me voy con Pepe, ya no quiero a Andrés”.

Opinó que son muy malos los publicistas de Meade y los de Anaya, porque no son mexicanos, no conocen la idiosincrasia del pueblo de México, aquí en el país hay muy buenos publicistas la verdad. Dijo yo no sé por qué los están contratando, les están pagando muchos “biyuyos”, o sea, están haciendo su agosto, con millones de pesos.

A pregunta expresa sobre el costo que tendrá para MORENA la renta del Estadio Azteca donde tendrá lugar su cierre de campaña; López Obrador aclaró que desconoce cuánto va a costar y dijo que no puede revelar los nombres de los artistas que participarán en el evento, ese dato quedará para mañana, porque están confirmando unos, se están convenciendo a otros y se está viendo cómo se organizará.

En Tlapa de Comonfort, López Obrador dijo que los mexicanos están a punto de lograr una transformación, sin violencia, gracias a que se creó el movimiento de regeneración nacional. Y agregó que regresará como presidente electo para traer el plan de desarrollo integral para la región de La Montaña de Guerrero, lo que se llevará a cabo en cada comunidad, en cada pueblo y en cada municipio.

Adelantó que se invertirá en la Montaña de Guerrero más que en otras partes, porque la justicia es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales, adelantando que previamente mandará brigadas de expertos para que se informen sobre las necesidades de la gente.

Se comprometió a no fallarles, menos a los pobres de México, sacará adelante el atrasó, de la pobreza y se atenderá a todos, se escuchará a todos, se respetará a todos, pero se le dará la preferencia a la gente humilde, “Por el bien de todos, Primero los humildes”.