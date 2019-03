La organización estudiantil MECHA realiza protesta frente a Phoenix Union

Gabriel Limón

Alrededor de 40 integrantes del Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MECHA) exigieron la inclusión total del programa de desarrollo de estudios étnicos de en el Distrito de Escuelas Preparatorias Unión Phoenix (PUHSD, por sus siglas en inglés), durante una protesta realizada en esas oficinas.

La protesta fue también una conmemoración del movimiento iniciado el 6 de marzo de 1968, cuando alrededor de 20 mil estudiantes de las escuelas secundarias del Este de Los Ángeles comenzaron a salir de las aulas para exigir una mejor educación en la que se incluyeran clases de Estudios Chicanos en el currículo del distrito.

De especial interés fue el Programa de Estudios Mexicanos Americanos del Distrito Escolar Unificado de Tucson, un programa de renombre nacional pero desde entonces prohibido debido a la Ley de la Cámara de Arizona 2281 en 2010.

En 2017, un juez federal descubrió que el racismo era la causa de la prohibición de los Estudios Étnicos.

Pero al 7 de marzo de 2019, 51 años después del citado movimiento dirigido por estudiantes, el PUSHD no ofrece clases de Estudios Chicanos, ni clases más amplias de Estudios Étnicos.

Esto es una crisis, en un distrito con un 84 por ciento de población minoritaria (81.7 por ciento hispanos, 2.4 nativos americanos) y la investigación confirma que los estudiantes que se matriculan en cursos de Estudios Étnicos superan a los estudiantes que no lo hacen y se inscriben en la educación postsecundaria a un ritmo mayor que sus compañeros.

Aunque el distrito ha comenzado un proceso para implementar Estudios Étnicos, no ha incluido a MECHA como parte de su desarrollo y por lo tanto, estudiantes, maestros, padres y partes interesadas de la comunidad se reunieron frente de las oficinas de PUHSD para exigir esa inclusión.

PIE DE FOTO:

Manifestación pacífica frente a las oficinas del Distrito de Escuelas Preparatorias Unión Phoenix, por parte de MECHA.