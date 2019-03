Johnny Lozoya

El Festival Mural de Oak Street fue un gran éxito donde participaron de cincuenta artistas de todo el estado.

Entre ellos estuvieron Pablo Luna “Kaper”, quien ha aparecido en Phoenix New Times, un artista muy conocido que hizo un mural para el grupo “MALO”.

Igualmente, Sam Gómez, curador de la Galería de Arte Sagrado y otro artista, El Mero Mero; también Lucinda Yrene, que acaba de terminar dos murales en Yuma, Arizona, así como otros artistas de The Native American Community.

De resaltarse la presentación de “Di’or”, modelo y entusiasta del monopatín que joven hizo un gran trabajo posando para todos sus fans y amantes del arte.

Por el callejón muchos personajes como “DJ Tranzo Olivas” de Crown Entertainment junto con el miembro de su Grupo Rap; Ernesto, el artista; Louie Garcia, ex Comandante de Post 41 y su esposa; Maggie Keane, Muralista; Diane Barker, activista, Big Ray, Joe Haus y muchos más.

Un montón de entretenimiento con DJ’s, raperos y una banda de Kool Rock y un gran esfuerzo por parte de artistas y promotores para llevar a cabo éste evento.

Fotos Latino Paparazzi / Johnny Lozoya 623-377-2001