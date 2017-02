Por Hugo Laveen

Cavo Cañaveral, Florida.— Por primera vez, los astrónomos descubrieron siete planetas del tamaño de la Tierra que orbitan una sola estrella cercana, y estos nuevos mundos podrían tener vida.

Este grupo de planetas está a menos de 40 años luz de distancia en la constelación de Acuario, según la NASA y el equipo de investigación liderado por Bélgica, que anunció el descubrimiento el miércoles.

Los planetas forman un círculo estrecho alrededor de una débil estrella enana llamada Trapista-1, apenas del tamaño de Júpiter. Tres están en la llamada zona habitable, el área alrededor de una estrella donde el agua y, posiblemente la vida, podría existir. Los otros están justo en la puerta.

Los científicos dijeron que necesitan estudiar las atmósferas antes de determinar si estos planetas terrestres rocosos podrían soportar algún tipo de vida. Pero ya muestra cuántos planetas del tamaño de la Tierra podrían estar allí – especialmente en el punto dulce de una estrella, maduro para la vida extraterrestre. Cuanto más planetas como este, mayor es el potencial de encontrar uno que sea realmente habitable. Hasta ahora, sólo dos o tres planetas del tamaño de la Tierra habían sido vistos alrededor de una estrella.

“Hemos dado un paso crucial para encontrar si hay vida por ahí”, dijo Amaury Triaud, de la Universidad de Cambridge, uno de los investigadores.

El potencial de más planetas del tamaño de la Tierra en nuestra galaxia de la Vía Láctea es alucinante. La historia de la búsqueda de planetas muestra “cuando hay uno, hay más”, dijo la astrofísica del Instituto de Tecnología de Massachusetts Sara Seager.

“Con este asombroso sistema, sabemos que debe haber muchos más mundos potencialmente portadores de vida ahí fuera esperando a ser encontrados”, dijo.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA para la misión científica, dijo que el descubrimiento “nos da una pista de que encontrar una segunda Tierra no es sólo una cuestión de si, sino cuándo”, y aborda la vieja pregunta de “¿Estamos solos allí afuera? ”

“Estamos dando un paso adelante con esto, un salto adelante de hecho, hacia responder a esa pregunta”, dijo Zurbuchen en una conferencia de prensa.

La primavera pasada, Michael Gillon de la Universidad de Lieja y su equipo informaron haber encontrado tres planetas alrededor de Trappist-1. Ahora la cuenta es hasta siete, y Gillon dijo que podría haber más. Sus últimos hallazgos aparecen en la revista Nature.

Este sistema solar apretado pero compacto – 235 mil millones de millas lejos – es reminiscencia de Júpiter y de sus lunas galileanas, según los investigadores.

Imagínese esto: Si Trappist-1 fuera nuestro sol, los siete planetas estarían dentro de la órbita de Mercurio. Mercurio es el planeta más íntimo de nuestro propio sistema solar.

La estrella ultracool en el corazón de este sistema brillaría 200 veces más débil que nuestro sol, un crepúsculo perpetuo como lo conocemos. Y la estrella brillaría en rojo – tal vez de color salmón, especulan los investigadores.

“El espectáculo sería hermoso porque de vez en cuando, verías otro planeta, quizás tan grande como el doble de la luna en el cielo, dependiendo del planeta en el que te encuentres y del planeta que mires”, dijo Triaud el martes en Una teleconferencia con reporteros.

Los años son extremadamente cortos en este sistema estelar – los planetas tardan sólo 1 1/2 a 20 días en orbitar Trappist-1.

Ignas Snellen, del Observatorio de Leiden, que no participó en el estudio, está emocionado por la perspectiva de aprender más acerca de lo que él llama “las siete hermanas del planeta Tierra”. En un artículo complementario en Nature, dijo que el equipo de Gillon podría haber tenido la suerte de atrapar a tantos planetas terrestres en una estela estelar.

“Pero encontrar siete planetas en tránsito de tamaño Tierra en una muestra tan pequeña sugiere que el sistema solar con sus cuatro planetas de tamaño Tierra (sub) podría no ser nada fuera de lo común”, escribió Snellen.

En total, los astrónomos han confirmado cerca de 3.600 planetas fuera de nuestro sistema solar desde los años 90, pero apenas cuatro docenas están en la zona potencialmente habitable de sus estrellas, y de éstos, apenas 18 son aproximadamente el tamaño de la Tierra.

Gillon y su equipo utilizaron telescopios terrestres y espaciales para identificar y rastrear los siete planetas Trappist-1, que etiquetan simplemente por letras minúsculas, “b” a “h”. Como es típico en estos casos, la letra “A” ‘- en mayúsculas – está reservado para la estrella. Los planetas proyectan sombras sobre su estrella cuando pasan frente a ella; Así es como los científicos los vieron.

Pequeñas y frías estrellas como Trappist-1 fueron largamente evitadas por exoplaneta-cazadores (exoplanetas son aquellos fuera de nuestro sistema solar). Pero los astrónomos belgas decidieron buscarlos, construyendo un telescopio en Chile para observar 60 de las estrellas enanas ultracool más cercanas. Su telescopio trapista le dio su nombre a esta estrella.

Aunque débil, la estrella Trappist-1 está cerca de los estándares cósmicos, permitiendo a los astrónomos estudiar las atmósferas de sus siete planetas templados. Los siete parecen ser sólidos como la Tierra – en su mayor parte rocosos y posiblemente helados, también.

Todos parecen estar cerrados con llave, lo que significa que el mismo lado se enfrenta continuamente a la estrella, al igual que el mismo lado de nuestra luna siempre nos enfrenta. La vida todavía podría existir en estos lugares, explicaron los investigadores.

“Aquí, si la vida logró prosperar y liberar gases similares a los que tenemos en la Tierra, entonces lo sabremos”, dijo Triaud.

Los análisis químicos deberían indicar la vida con quizás 99 por ciento de confianza, señaló Gillon.Pero agregó: “Nunca estaremos completamente seguros” sin ir allí.

Datos interesantes sobre 7 planetas de tamaño natural circundando una sola estrella

EDAD DE ACUARIO

Este sistema estelar está a menos de 40 años luz de la Tierra, o 235 billones de millas de distancia, en la constelación de Acuario. En el centro hay una pequeña y débil estrella conocida como Trappist-1. Siete planetas circundan Trappist-1, con órbitas que van desde 1 1/2 a 20 días. Si Trappist-1 fuera nuestro sol, todos estos planetas encajarían dentro de la órbita de Mercurio. Eso es lo cerca que están de su estrella y por qué sus órbitas son tan cortas. Los planetas no tienen nombres reales. Sólo se conocen por letras, “b” a “h”. La letra “A” se refiere a la estrella misma.

—

ZONA GOLDILOCKS

Tres de los planetas están chapoteando en la llamada zona habitable, también conocida como la zona Goldilocks, donde las condiciones son perfectas para que el agua y la vida florezcan – no demasiado y no poca energía estelar. Los otros cuatro planetas están tentadoramente cerca de la zona Goldilocks, tan cerca que ellos también podrían albergar agua y potencialmente vida. Pero sólo porque un planeta está en este punto dulce, no significa que la vida existe o alguna vez lo hizo. Si los alienígenas estuvieran observando nuestro sistema solar desde la red Trappist-1, podrían estar diciendo: “Oye, hay tres planetas habitables allí, Venus, Tierra y Marte”, dijo Sara Seager, astrofísica del Instituto de Tecnología de Massachusetts que no tomó Parte del estudio. El punto es, “vamos a esperar y ver lo que hay por ahí”, advirtió.

¿CÓMO ES LA VISIÓN?

Trappist-1, una de las numerosas estrellas enanas ultracool que hay en la galaxia, brilla en rojo. Si uno se parara en uno de los planetas, la estrella podría parecer de color salmón. Sus planetas se agrupan tan estrechamente juntos, que aparecerían dos veces más grande que nuestra luna en el cielo. La temperatura podría ser similar a la de la Tierra, al menos en uno de estos planetas.

AHORA QUÉ?

Los científicos necesitan estudiar las atmósferas de estos planetas casi seguramente rocosos antes de saltar a cualquier conclusión sobre el agua y la vida. El Telescopio Espacial Hubble ya está en el caso. El todavía en construcción James Webb Telescopio Espacial se unirá en una vez que se puso en marcha el próximo año. El Webb buscará gases que podrían ser un subproducto de la vida: oxígeno, ozono y metano. Los científicos dicen que se necesitan cinco años para controlar todas estas atmósferas y averiguar si el agua, y tal vez la vida, están presentes. En total, los astrónomos han confirmado cerca de 3.600 planetas fuera de nuestro sistema solar desde los años 90, pero apenas cuatro docenas están en la zona potencialmente habitable de sus estrellas, y de éstos, apenas 18 son aproximadamente el tamaño de la Tierra.