Por Hugo Laveen

Page Giacin tenía sospechas del hombre que estaba cuidando a su padre enfermo terminal el verano pasado. El cuidador era un vaquero que la familia conocía desde hacía años, y el padre de Giacin, Don Steinman, no siempre estaba de acuerdo. Pero como Giacin y su hermano vivían lejos del rancho de su padre en Arizona, comprendieron por qué Steinman había elegido al vaquero.

Steinman murió en agosto, aproximadamente al mismo tiempo que la madrastra de Giacin, Barbara, fue diagnosticada con cáncer. El vaquero, cuyo nombre no revelamos porque no está acusado de ningún delito, se quedó para cuidar a Barbara.

“Me dijo que tenía miedo de estar sola y que estaba dispuesto a quedarse”, dijo Giacin.

Barbara Steinman murió en enero. Giacin se enteró de que Barbara había escrito un testamento antes de morir y dejó el rancho al vaquero. Ahora, Giacin y su hermano habían esperado conservar la propiedad de su padre en la familia por generaciones.

“Este fue su legado para sus nietos, para todos nosotros”, dijo Giacin. “Está enterrado en la tierra, para visitar la tumba, tengo que poder ir a la propiedad”.

Lo que hizo que Don y Barbara Steinman dejaran la propiedad a su cuidador es desconocido. El abogado que creó la última voluntad le dijo al reportero Morgan Loew del Canal 5, quien investigó, que Barbara Steinman visitó su oficina en octubre y parecía competente.

Los investigadores dijeron que a menudo es difícil diferenciar entre un regalo a un cuidador o familiar y la explotación financiera.

“Los expertos en el campo lo llaman el crimen del siglo XXI”, dijo Karen Stegenga, quien recientemente se retiró de su puesto como agente de prevención del crimen en el Departamento de Policía de Mesa, quien se centró en el posible fraude contra los ancianos.

Dijo que algunos estudios demuestran que uno de cada seis ancianos es blanco de fraudes. Noventa por ciento del tiempo, el perpetrador conoce a la víctima. A menudo es un amigo cercano o miembro de la familia. Eso hace que las víctimas renuncien a llamar a la policía.

“No informan debido a las razones, el miedo”, dijo Stegenga. Además, se trata de miembros de la familia que ahora tienen que arrestarlos.

Stegenga dijo que es importante que los ancianos tengan un plan de sucesión y que los miembros de la familia estén atentos a los nuevos amigos y los cambios en el comportamiento, lo que podría incluir ser más reservado y retirado de las rutinas regulares.

Puede encontrar más información sobre cómo detectar la explotación financiera de los adultos pulsando: http://aaaphx.org/.