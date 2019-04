Tres mexicanos disputarán 2 peleas de campeonato en Tucson

Gabriel Limón

Miguel “El Alacrán” Berchelt y Francisco “El Bandido” Vargas ya se enfrentaron en una guerra dentro del ring. Tras dos años desde esa impresionante batalla, los guerreros mexicanos están listos para enfrentarse una vez más.

Berchelt, quien le arrebató a Vargas el título súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un nocaut en el undécimo asalto en enero del 2017, realizará la quinta defensa de ese cinturón el sábado 11 de mayo en el Tucson Arena, ubicado dentro del Centro de Convenciones de Tucson.

“Francisco Vargas es un gran guerrero, igual que yo, estoy entrenando al máximo para demostrar una vez más que no solo soy mejor que él, sino que soy el mejor de los 130 libras del mundo”, dijo Berchelt.

Por su parte, Vargas declaró que: “No tengo dudas de que el 2019 será mi año de regreso, como dije antes de nuestra primera pelea, los mexicanos nunca retroceden, y lo demostraré una vez más en el ring”.

En un sensacional combate co-estelar, el campeón mundial de peso junior pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el mexicano Emanuel Navarrete, intentará repetir la acción cuando defienda su título en una revancha inmediata contra Isaac “Royal Storm” Dogboe, a quien derrotó por decisión unánime el 8 de diciembre pasado en el cartel Lomachenko vs. Pedraza.

“Estoy listo para mostrarle al mundo que nuestra primera pelea no fue un accidente, soy el mejor peleador, y lo mostraré de nuevo. Dogboe cometió un error al tomar esta revancha”, dijo Navarrete.

“Subestimé a Emanuel Navarrete, pero en mi punto más bajo, él no pudo noquearme. Esta pelea, el 11 de mayo habrá una pelea de la que la gente va a estar hablando durante mucho, mucho tiempo, voy por mi título”, finalizó Dogboe.