Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El ex Sheriff del condado de Maricopa Joe Arpaio anunció a través de Twitter el martes que se postulará para el Senado.

“Me postulo para el Senado de los Estados Unidos en el Gran Estado de Arizona, por una razón inquebrantable: apoyar la agenda y las políticas del presidente Donald Trump en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso”, escribió en Twitter.

Una figura polarizadora en Arizona, Arpaio tratará de ganar el escaño que ahora ocupa el senador Jeff Flake, quien anunció en octubre que no buscará la reelección.

El portavoz de Arpaio, Chad Willem dijo por su parte que el ex “sheriff más duro de Estados Unidos” presentará la documentación necesaria ante la Secretaría de Estado.

“Voy a tener que trabajar duro; no se da nada por hecho “, dijo Arpaio a un reportero del Washington Examiner David N. Drucker, quien publicó la primicia. “Pero no estaría haciendo esto si pensara que no podría ganar”.

Desde que perdió la carreta para un séptimo mandato como sheriff del condado de Maricopa, frente a Paul Penzone en noviembre de 2016, la especulación ha corrido desenfrenada sobre cómo se vería el próximo capítulo de Arpaio.

En noviembre, el SheriffJoeLegalDefenseFund.com envió un correo electrónico a los partidarios de Arpaio preguntando si el ex sheriff debería arrojar su sombrero en el anillo del Senado.

“Verán, este es un correo electrónico muy personal, y necesito a mis seguidores más confiables y confiables para ayudarme a hacerlo bien, porque el presidente Trump necesita mi ayuda, y tengo que tomar una decisión muy grande … muy pronto”. el correo electrónico decía antes de pasar a solicitar donaciones a su fondo de defensa.

Condenado por desacato criminal en 2017, Arpaio, ahora de 85 años, recibió un indulto presidencial en agosto y desde entonces ha estado trabajando para eliminar la condena de su registro por lo que no puede ser utilizado en su contra en posibles acciones legales futuras.

“Me siento muy privilegiado de que el presidente emita esto … perdón”, dijo Arpaio en ese momento. “Es un gran defensor de la aplicación de la ley. Sé que vino de su corazón”.