Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.‑ Un hombre de Chandler se está recuperando de una mordedura grave de insecto que causó algunos moretones asombrosamente masivos, pero el problema es que nadie sabe lo que lo mordió.

Thomas Jay dijo que estaba sacando la basura cuando ocurrió – algún tipo de insecto que nunca había visto antes lo picó.

“Cuando lo miré fue muy rápido, de repente sentí este pinchazo, una presión, una mordedura o una picadura no se que sucedió ni que ocurrió. Y inmediatamente fui y aplasté al bicho”, dijo.

La picadura se ha convertido un misterio médico.

Dee Petrov, la esposa de Jay, abrió una cuenta de GoFundMe para ayudar a cubrir las facturas médicas “asociadas con los muchos especialistas, toxicólogos y pacientes [Sic] de otros que fueron llamados al hospital para revisar y estudiar a mi marido, Thomas”, apunta.

La buena noticia es que Jay está mejor.

La familia dice que recibieron un montón de buenos consejos y ayuda de su grupo Chandler Facebook y que son increíblemente agradecidos a todos los que han extendido la mano ofreciendo su apoyo y oraciones.

“Si no tuviéramos eso, no sé lo que habría pasado hoy, no para asustar a la gente, pero eso marcó la diferencia para que pudiéramos superarla y ser fuertes y tratar de ver si podemos resolver esto”. Dijo Petrov.

Dijeron que a pesar de los desafíos que enfrentó el doctor Jay recibió un cuidado increíble. Ahora está firmado por ser parte de un estudio de caso.

“A pesar de que tal vez no sea capaz de averiguar lo que era, podrían ser capaces de ayudar a otras personas que aprenden de esta situación”, dijo.

A partir del martes, todavía estaban esperando los resultados de una biopsia por lo que este es todavía un proceso en curso.