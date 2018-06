Por Hugo Lavenn

Phoenix, AZ. La Orquesta Sinfónica de Phoenix rindió homenaje a uno de sus músicos con meas tiempo en la orquesta. Principal ejecutora de fagot Bonnie Wolfgang se retira este fin de semana después de 42 años con la orquesta.

El viernes por la mañana terminó su último ensayo con la sinfonía.

“Cuarenta y dos años, absolutamente no puedo creer que haya pasado tanto tiempo”, dijo Wolfgang.

Ella consiguió el trabajo como fagot principal en 1976 y ha tocado bajo la dirección de seis directores de música desde entonces. El actual director Tito Muñoz dice que Wolfgang ha sido una inspiración para toda la orquesta y que van a extrañar su influencia semana tras semana.

“Todos estamos muy tristes de que ella se vaya”, dijo. “Bonnie, creo, sigue siendo uno de los mejores ejecutores de fagot en el país. Y no estoy diciendo eso solo porque estamos celebrando esto. Realmente lo digo en serio”.

Aunque Wolfgang admite que el fagot no suele tocar la melodía principal, algunos de los momentos más destacados de su carrera incluyen aparecer en el concierto de fagot de Mozart y tocar una vez bajo la dirección de Igor Stravinsky después de graduarse de la escuela secundaria.

A pesar de su éxito y aclamación, Wolfgang golpea a sus compañeros músicos en la espalda por todo lo que hacen.

“Estoy sentado justo en el medio de la orquesta, así que puedo escuchar a todos de cerca y personalmente, todos estos hermosos solos”, dijo. “Es difícil renunciar a la alegría de hacer música”.

Wolfgang tardó unos cuatro años en decidir finalmente que era hora de alejarse de las semanas de trabajo de 6 días con la sinfonía, pero ya tiene planes de jubilación. Probablemente agregará más estudiantes privados a su horario y dedicará más tiempo a su otro instrumento, el piano.

“Les dije a todos que iba a volver y que estaba sentado en la audiencia y que me iba a gustar escuchar, y esta vez no tengo que contar las medidas para cuando entre. Puedo simplemente escuchar y disfruta “, dijo ella.

Puedes escuchar a Bonnie Wolfgang tocar el solo al comienzo de ‘The Rite of Spring’ de Stravinsky antes de que ella haga su última intervención el 2 de junio.