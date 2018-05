Por Hugo Laveen

Prescott, AZ. El incendio de un mirador forzó a muchas personas a abandonar sus hogares el viernes por la tarde, y aunque un par de casas se quemaron, la gran mayoría de las personas regresó sana y salva a sus casas.

La familia Pirone está entre ellos, y se sorprenden de que su casa en Antelope Meadows Drive haya sobrevivido. Todo alrededor de su propiedad se quemó hasta quedar crujiente.

“Es simplemente increíble. No puedo creerlo “, dijo Christine Pirone.” Miro a mi alrededor y pienso: ‘¡Dios mío! Echamos de menos haber sido quemados “. Pensé que iba a llegar a casa sin ningún hogar “.

Temprano en el día, nos encontramos por los Pirones después de que hubieron evacuado. Christine y su hijo Anthony agarraron a los gatos y al perro y se marcharon cuando se dieron cuenta de que estaban viendo humo, no polvo, que venía hacia su propiedad.

“Lo vi a lo lejos en la distancia y luego lo vi cada vez peor”, dijo Anthony. “Se puso mejor y luego se podía decir que simplemente se apoderó de algo y simplemente despegó”.

Pero su amigo, Mark Miller, se quedó atrás con su camión cisterna. Él no solo protegió la casa de los Pirones sino que también llenó el tanque del Servicio Forestal cuando se quedaron sin agua.

“Si no hubiera intervenido, se habría quemado todo”. Me hubiera costado mi casa, mi garaje, todo”, dijo Chris, el esposo de Christine.” Pero él mojó todo hasta el lugar donde rodeaba por completo mi propiedad, mis 11 acres. Y todo lo que rodea mi propiedad se quemó hasta los cimientos”.

Incluso después de que las órdenes de evacuación terminaron, los Pirones vieron que las cuadrillas sacaban puntos calientes que aparecían al otro lado de la cerca. Pero las llamas no han tocado nada en su propiedad.