Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. La muerte de Yue Jiang sigue teniendo un impacto, dos años y medio después de que el estudiante de China de la Universidad Estatal de Arizona fuera asesinado en un acto aleatorio de furia en el camino.

“La joven vida inocente fue quitada de una manera muy inhumana y brutal sin ninguna razón en absoluto”, dijo Bowei Zhu, un amigo de Jiang.

El lunes, amigos y familiares se reunieron cerca de la escena del crimen, cerca de Broadway Road y McClintock Drive en Tempe para expresar sus preocupaciones de que no se está haciendo justicia.

Según la policía de Tempe, Holly Davis, de Mesa, chocó por detrás con el vehículo de Jiang en enero de 2016, luego bajó y le disparó a la joven, cuyo novio estaba sentado a su lado.

Davis fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado.

Hace unos meses, los fiscales y el abogado de Davis acordaron un acuerdo de culpabilidad de asesinato en segundo grado, que daría lugar a una sentencia obligatoria de 25 años de prisión.

La familia de Jiang no está feliz con eso.

“El acuerdo de culpabilidad de la Oficina del Fiscal del Condado degrada la vida de mi prima y hace que la vida sin sentido de Davis sea más importante”, dijo Katherine Xu, prima de la víctima.

La familia de Jiang afirma que nunca fueron notificados del acuerdo de culpabilidad y solo lo supo a través de los medios de comunicación.

Pero una portavoz de la oficina del fiscal del condado de Maricopa dijo que se contactó a la familia y se tuvieron en cuenta sus inquietudes.

La familia ahora está pidiendo al juez en el caso que rechace el acuerdo de culpabilidad.

“Tal decisión y la aprobación del acuerdo de culpabilidad pendiente no puede ser, y no es razonable, y no es justo”, dijo Xu. “Nosotros, la familia Jiang y nuestros 10.000 seguidores, no creemos que esto sea aceptable”.

Los familiares planean expresar sus preocupaciones al juez el martes por la mañana. Una audiencia de sentencia ha sido programada para este viernes.

La Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa dio a conocer esta declaración:

“Perder a un ser querido por la violencia es trágico, y mucho más perderlo en un país extranjero. La tragedia de los dos con el desconocimiento de un sistema de justicia penal extranjero y la confusión y la frustración no son inesperadas. La Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa ha cumplido con la Declaración de Derechos de Víctimas de nuestra constitución estatal en nombre de la familia de Yue Jiang y, de acuerdo con su solicitud de ser escuchado por el Tribunal antes de cualquier sentencia como es su derecho, ayudó a establecer el audición.

“Para repetir lo que el fiscal del condado de Maricopa compartió después de este trágico evento en 2016 con líderes locales de la comunidad china y estudiantes chinos en ASU, junto con funcionarios del gobierno chino que estuvieron presentes en la reunión de ASU, no había indicios de que Yue Jiang o los chinos estudiante que fue víctima de un asalto a un vagón de tren ligero casi al mismo tiempo que la pérdida de la Sra. Jiang, fueron atacados por su origen étnico chino”.

“La búsqueda de justicia para las víctimas del delito requiere necesariamente que los fiscales tengan en cuenta las opiniones y preocupaciones de las víctimas, así como las realidades prácticas de los hechos y circunstancias de cualquier caso. En este caso, el acusado será condenado a la máximo posible de 25 años para asesinato en segundo grado sin posibilidad de liberación anticipada. Esta resolución ha sido explicada a la familia de la Sra. Jiang. Las diferencias en los sistemas de justicia penal y los desafíos culturales y del idioma son asuntos que seguimos abordando lo mejor que podemos y no impedirá nuestro compromiso de hacer todo lo posible para ayudar a la familia de la Sra. Jiang mientras nos dirigimos a la sentencia en este caso”.