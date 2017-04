Por Hugo Laveen

La familia de Francisco Valdez, de 24 años de edad, a quien la policía de Phoenix disparó y dio muerte, junto con el líder de derechos civiles Reverendo Jarrett Maupin, celebró una conferencia de prensa para exigir una investigación independiente sobre la muerte de Valdez y las medidas adoptadas por policía.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en la escena donde el hombre fue asesinado en la casa de su madre cerca de la Avenida 67 y Calle Van Buren.

Valdez fue baleado por la policía después de que su madre, Lorenza Valdez, llamó al 911 el 23 de marzo para informar que su hijo estaba teniendo un episodio de salud mental negativo.

La Sra. Valdez afirma que esto no era una llamada de violencia doméstica. “Les dije que mi hijo estaba teniendo una crisis de salud mental … mi hijo nunca me golpeó”, dijo la señora Valdez.

La policía de Phoenix dijo que cuando los agentes llegaron a la casa, la madre del sospechoso les dijo que su hijo estaba dentro actuando erráticamente y ella quería que lo removieran.

Según la policía de Phoenix, cuando los oficiales entraron y contactaron a Valdez, corrió de repente a la cocina, se armó con un cuchillo y se lanzó contra uno de los oficiales.

El oficial intentó retirarse y cayó al revés sobre un sofá. La policía dice que Valdez nuevamente se acercó al oficial en el terreno, momento en el cual el segundo oficial disparó su pistola contra Valdez.

Valdez fue llevado a un hospital local donde más tarde fue declarado muerto.

Según un comunicado de prensa de la familia, se han publicado fotos de Valdez que demuestran que le dispararon por la espalda varias veces.

Maupin y la familia dicen que esta no es la primera vez que la policía de Phoenix ha utilizado una fuerza letal contra alguien con una emergencia de salud mental, citando la muerte por disparo de una mujer mentalmente enferma muerta en su puerta durante una llamada relacionada con la salud mental.

La mujer, identificada como Michelle Cusseaux, fue acribillada a tiros y una investigación posterior reveló que el oficial que la mató violó varias políticas y procedimientos del Departamento de Policía de Phoenix.

La ciudad de Phoenix pagó a la familia de Cusseaux más de $700,000 para evitar una demanda y se comprometió a hacer reformas a cómo la policía maneja situaciones que involucran a personas que tienen problemas de salud mental.

El grupo quiere una investigación independiente sobre el caso y dice que es injusto esperar que la policía de Phoenix se investigue.

“Cada vez que ocurre algo como esto, los líderes de la policía de Phoenix tratan de salirse con la mirada en el comportamiento propio de sus oficiales. Cada vez que alguien muere de una manera polémica y la evidencia apunta a un fracaso por parte de la policía, el departamento trata de Escaparse con la investigación de sí mismos “, dijo Maupin.