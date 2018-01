Por Hugo Laveen

Chandler, AZ. Jarret y Breanna Vartanian vivían una vida de cuento de hadas. Estuvieron locamente enamorados y se casaron por poco más de un año. La pareja se estableció en una casa en Chandler con los ojos puestos en un futuro brillante.

Desafortunadamente, la tragedia ocurrió cuando Jarret fue asesinado mientras trabajaba en un proyecto en el hogar que involucraba una técnica llamada quema fractal.

El método es realmente muy simple y fácil de hacer. Es cuando una pieza de madera se electrocuta y la corriente se mueve a través de la madera y crea patrones increíbles.

Jarret, a quien le encanta trabajar en proyectos en el hogar, quiso probarlo. Breanna no estaba encantada con la idea.

“Daba miedo. No podía acercarme a él solo porque no sabía mucho sobre electricidad”.

Después de solo dos días de quemar fractales, Jarret fue electrocutado y murió. Su esposa Breanna dijo que estaba trabajando en una tabla de cortar cuando sucedió. Ella ahora habla sobre los peligros de la quema fractal.

“Tienes que investigar, tienes que asegurarte de que estás a salvo”, dijo Breanna.

La quema de fractales ha causado otras muertes antes. Un hombre en el estado de Washington fue asesinado mientras intentaba usar la técnica y al igual que Jarret, tenía años de experiencia trabajando con madera y entendía la seguridad.

El problema de seguridad fue tan grande que el Comité de Seguridad de la Asociación Estadounidense de Woodturners emitió una política contra la quema de fractales y prohibió la técnica a sus miembros.

En cuanto a Breanna, ahora está desconsolada por haber perdido el amor de su vida. Fue creada una cuenta GoFoundMe para ayudar con los gastos de su funeral, para acceder a ella, pulse: https://www.gofundme.com/jarretvartanian.