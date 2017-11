Por Hugo Laveen

A Marie Castro le cuesta mucho procesar la doble tragedia que sufrió su familia hace una semana.

Su nieta de 12 años, Ariella Santos, fue una de las tres personas muertas en un accidente en la salida a la avenida Greenway desde la carretera interestatal 17 en Phoenix. Su otra nieta, Estrella Santos, de 16 años, hermana de Ariella, resultó gravemente herida en el mismo choque.

“No nos sobreponemos por completo. Una vez que tengamos los servicios fúnebres de Ariella, podremos comenzar el proceso de duelo y podremos enfocarnos más en Estrella. Tenemos que enfocarnos en ella, ¿sabes? Tenemos que trabajar para enterrar a uno y luego mantenernos fuertes para la otra, porque puede oír, puede sentir y tenemos que mantener una actitud positiva. Es difícil “, dijo Castro.

Las hermanas eran pasajeros en lo que resultó ser un automóvil robado conducido por un niño de 14 años. Había dos adultos en el vehículo. Un oficial del DPS intentó detener el automóvil que circulaba a alta velocidad cuando huyó a un ritmo acelerado y se estrelló antes de estallar en llamas. Tres de los pasajeros murieron, el conductor y otros tres resultaron heridos.

“Fue una tragedia sin sentido, sin sentido, algo que no esperas que te suceda. No esperas que le suceda a tu familia “, dijo Castro.

La policía de Phoenix remitió al sospechoso de 14 años al centro correccional juvenil y le recomendó que se lo acusara de tres cargos de asesinato en primer grado, asalto agravado, peligro de muerte, hurto y robo de automóviles.

“Un joven tomó una decisión equivocada e hizo una mala elección para no detenerse y no escuchar y se llevaron tres vidas, y eso es una tragedia en sí mismo”, dijo Castro. “Es una tragedia para el joven que eligió seguir este camino, también para su familia”. Mi corazón está con ellos porque sé que están sufriendo lo mismo pero también por las otras familias”.

Castro dijo que se suponía que su nieta caminaba hacia el estanque donde vivían, pero en su lugar, subieron al automóvil que no sabían que era robado o que lo conducía alguien sin licencia para ir a Walmart. Un vecino adulto era uno de los pasajeros del asiento trasero.

“Hay [sic] tantas emociones mezcladas que se habla mucho y uno sabe que no tiene sentido. No tiene sentido que tengamos que pasar por esto por algo que podría haberse resuelto fácilmente “, dijo.

Castro dijo que cree que los cargos están justificados en esta situación.

“Eso no puede devolverle a mi nieta y no puede devolver la vida de los demás, pero creo que esto lo enseñará y enseñará a otros que conducir y huir de la ley no va a ayudar”. Va a causar que otros mueran “, dijo Castro.

Se ha configurado una página de GoFoundMe para la familia, para acceder a ella visite: https://www.gofundme.com/frkm3-ariels-funeral-expenses.