Hugo Laveen

Anthem, AZ. Una familia de linces causó algo de emoción en Boulder Creek High School el lunes, originando que la escuela fuera cerrada por un tiempo durante el primer día de clases después del receso de vacaciones.

“Hay un lince madre en el campus y sus bebés han caído en una tubería de drenaje”, según un mensaje emergente en el sitio web de la escuela. “AZ Game and Fish está en la escena para manejar al lince madre mientras rescatan a los linces pequeños. Esto está en el área cerca de la cafetería. La escuela está bajo llave hasta que la situación se aclare”.

Oficiales de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa estaba en el campus con agentes de Game and Fish.

La mamá lince fue vista deambulando por el desierto. Aproximadamente a las 12:30 p.m., Game y Fish localizaron y atraparon al lince madre, la tranquilizaron para la seguridad de todos, y aún estaban trabajando en sacar a sus bebés.

“Han tendido una trampa para una liberación humanitaria, y seguiremos monitoreando esa área”, escribió Brittany Sutton, la directora de Boulder Creek en una carta enviada a los padres.

La madre del lince fue llevada a Southwest Wildlife y se reunirá con los bebés tan pronto como estén libres.

Una portavoz del distrito dijo que los estudiantes no estaban confinados a sus aulas durante el encierro.

“Los estudiantes pueden moverse dentro de sus edificios en este momento y podrán moverse entre edificios tan pronto como se considere seguro hacerlo”, dijo Monica Allread.

Poco antes del mediodía, los estudiantes fueron liberados para almorzar. “Tenemos un camino para evitar las áreas con los gatos para garantizar la seguridad de los estudiantes”, explicó Allread.

“Todos los estudiantes y el personal reaccionaron rápidamente y todos estuvieron a salvo durante este incidente”, escribió Sutton en su carta.