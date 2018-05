Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. “Mi esposo puso a todos delante de él. Todos”.

Los familiares de un buen samaritano están hablando en voz alta después de que su amado miembro de la familia muriera tratando de ayudar a otros después de un accidente automovilístico.

“Mick” McQuillen, de 51 años, salió de su automóvil el jueves para ayudar a desviar el tráfico en torno a un accidente en la autopista cerca del Loop 202 Red Mountain, cerca de Recker Road.

Lamentablemente, fue golpeado por otro conductor y muerto.

El conductor que golpeó a McQuillen permaneció en la escena, y la investigación sobre el choque continúa.

Mientras tanto, la familia de McQuillen continúa tratando de sobrellevar la pérdida.

Los seres queridos se reunieron el viernes en el restaurante de la familia en Mesa, llamado “Grandma’s Kitchen”.

Dicen que no fue una sorpresa que McQuillen, un conductor de Uber a tiempo parcial, intentara ayudar a otros.

“Me llama a las 10:30 y me dice: ‘Hay un mal accidente aquí en Red Mountain Freeway. Voy a salir y desviarme del tráfico’, y por supuesto, no pensé en decir nada. Él dijo ‘Te devolveré la llamada’. Cuatro horas más tarde, sin llamada, y lo supe al instante “.

Su esposa, Aundra, que está parcialmente discapacitada después de una serie de accidentes cerebrovasculares, dice que su marido era su roca.

“Mick fue un héroe ayer, pero ha sido un héroe en toda nuestra vida”, dijo. “Era solo un buen tipo, un gran tipo”.

McQuillen también era el padre de dos hijos.

Si desea ayudar, la familia ha establecido una cuenta en el banco Wells Fargo bajo el nombre de Aundra McQuillen.