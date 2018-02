Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.— La familia de una víctima de asesinato habló el sábado por la mañana para rogarle al público que ayude a la policía a encontrar al asesino de su ser querido.

Según la madre de Frederick Eriven, Kellie McDaniel Davis, era un joven feliz y regular que se preocupaba profundamente por su familia y amigos.

“A Frederick le gustaba estar con su familia y tener a su familia a su lado”, dijo Davis. “Por lo general, estaba preocupado por su familia y sus amigos”.

El primo de Eriven, Armand Woodson, dijo que era multidimensional y que siempre estaba buscando formas de crecer y de mejorarse a sí mismo. “Esa es la razón por la cual esto duele mucho; Frederick era una persona muy positiva y tenía muchas cosas a su favor “, dijo Woodson.

Daniel Eriven, el hermano menor de la víctima, dijo que su hermano era su ídolo mientras crecía. “Era solo una persona realmente amorosa; tenía un espíritu tan genuino “, dijo.” Su sonrisa era todo; iluminó todo el mundo “.

Eriven fue encontrado muerto junto a Marcel Cowans en un vehículo estacionado en el oeste de Phoenix, el mes pasado. “Cuando recibí la llamada telefónica de su padre, el detective dijo que nuestro hijo podría haber fallecido. Ya sabes, era exactamente lo que es en la televisión; Grité y grité. Luego me llevaron a casa y estaba en la negación”, dijo Davis. “Se volvió mi vida al revés; nada es lo mismo. Nada se siente igual, nada sabe igual, nada se ve igual. No puedo estar tan ocupada para adelantarme a la pena y el dolor. Puedo estar bastante ocupada pero siempre me alcanza”.

Daniel dijo que ya no duerme demasiado porque está pensando en esto todo el tiempo y extraña a su hermano mayor.

Al igual que la familia de Cowans, los parientes de Eriven le piden a cualquiera que sepa algo que lo ayude con la investigación. “Hay personas que saben lo que pasó; ellos sabían lo que sucedió. Lo sabían antes de que sucediera. Si solo tuvieran una pizca de decencia humana en su cuerpo, se presentarían “, dijo el tío de Eriven, Gerald L. Anderson.

Davis dice que nada es demasiado pequeño o irrelevante. “Lo que sea que pensaste que estaba fuera ese día, solo llámalo”, Davis suplicó. “Si no está relacionado, no lo usarán”. Si lo es, es una pieza más del rompecabezas”.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a Silent Witness a cualquiera de las dos llamadas Silent Witness en 480-WITNESS (948-6377) o 1-800-343-TIPS (8477) . Los hispanohablantes pueden llamar al 480-TESTIGO (837-8446) .