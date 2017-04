Por Hugo Laveen

Florence, AZ.— Las familias de los estudiantes que accidentalmente se enfermaron con gases lacrimógenos en un simulacro en el Complejo Penitenciario del Estado de Arizona en Florence en febrero están demandando al Estado.

El abogado Don Cartier está representando a cinco de los niños y sus familias en la demanda y está buscando $100,000 para cada estudiante.

El incidente ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento de la prisión cuando las ráfagas del viento soplaron el gas lacrimógeno a la zona de la escuela primaria de Florence que causó a estudiantes que estaban fuera en el patio, sufrir tos, vomitar e irritación de los ojos y de la garganta.

La prisión estaba llevando a cabo un simulacro de rutina en el que los oficiales de corrección desplegaron el gas, conocido como gas CS, en el patio de la prisión, el cual se usa para casos de disturbios. No había prisioneros en el patio en ese momento.

El Departamento de Correcciones de Arizona reconoce la responsabilidad por el incidente y dice que están tomando medidas para evitar que esto vuelva a suceder.

Las familias están discutiendo las conclusiones de la investigación del DOC y están llevando a cabo esta demanda. El Departamento de Comercio no formuló comentarios sobre este caso, afirmando que no comenta las investigaciones en curso.