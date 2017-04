Arrestos de nuevos inmigrantes han disminuido en los últimos meses; no parece que este año vaya aprobar el Congreso financiamiento de el Muro.

Por Hugo Laveen

Washington, DC.— Los padres y los niños atrapados cruzando la frontera mexicana ilegalmente en Estados Unidos, en general pueden permanecer juntos, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (HSD, por sus siglas en inglés) el miércoles, en una reversión parcial de comentarios anteriores.

El secretario John Kelly dijo a un panel del Senado que las familias no estarían separadas a menos que la “situación en el momento lo requiera”. Dio como ejemplos posibles si la madre está enferma o adicta a las drogas. Pero dijo que la separación no sería rutinaria.

El comentario de Kelly al Comité de Seguridad Nacional y Supervisión Gubernamental del Senado contrastaba con los pronunciamientos anteriores de que su agencia estaba considerando la separación como un elemento disuasorio para los futuros transgresores fronterizos, principalmente de Centroamérica.

En un testimonio escrito, Kelly dijo que unas 1.100 personas con sus familias fueron atrapadas tratando de cruzar ilegalmente la frontera mexicana hacia Estados Unidos el mes pasado.

Las familias inmigrantes y los niños que viajan solos han representado cientos de miles de arrestos en la frontera en los últimos años, a veces abrumando a las autoridades federales.

Kelly dijo que no ha emitido una directiva escrita describiendo la política a los agentes fronterizos, pero ha dicho a los empleados que debe aprobar tales separaciones. Kelly dijo que los agentes fronterizos no necesitan una política escrita porque les dio la orden verbalmente.

Kelly también dijo a legisladores que una declinación aguda en la gente que cruza ilegalmente la frontera meridional era debido en parte a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump y a arrestos extensamente publicitados de los inmigrantes que vivían en los Estados Unidos de manera ilegal. Los contrabandistas también elevaron los precios para atraer a los aspirantes a inmigrantes de Centroamérica a través de México y la frontera, dijo.

Kelly también tomó algo de crédito por sí mismo, diciendo que su petición directa a funcionarios gubernamentales en Honduras, El Salvador y Guatemala, junto con conversaciones con líderes de iglesias y otros en la región, han ayudado a frenar el número de personas que intentan infiltrarse en Estados Unidos.

En un testimonio escrito, Kelly dijo al panel del Senado que menos de 12.500 personas fueron atrapadas tratando de entrar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera mexicana en marzo. Fue la segunda rectificación consecutiva en los arrestos en la frontera, una señal probable de que menos personas están tratando de entrar ilegalmente en Estados Unidos, y el menor número de arrestos en un mes en al menos los últimos 17 años.

Kelly dijo que la disminución en el número de personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos no continuará a menos que su agencia obtenga los recursos necesarios para asegurar la frontera.

“No durará … a menos que hagamos algo, una vez más, para asegurar la frontera”, dijo Kelly. “El muro, una barrera física, todo lo que sabemos es que las barreras físicas funcionan si se ponen en los lugares correctos”.

Kelly dijo que el muro no será de “mar a mar”, sino en lugares donde los agentes fronterizos dicen que sería más efectivo.

En respuesta a una pregunta del senador John McCain, R-Ariz., Kelly dijo que el Muro podría extenderse más allá de una barrera física e incluir una mezcla de tecnología incluyendo drones.

Las perspectivas para ese muro y miles de millones de dólares para pagar por él, parecen oscuras este año, dijo la Senadora Claire McCaskill, D-Mo., El miércoles por la mañana.

“La mayoría del Senado … no va a firmar un cheque en blanco para un Muro que sabemos que nunca se va a construir”, dijo McCaskill.