Por Hugo Laveen

Un fatal accidente que involucró a cuatro vehículos y a un grupo de peatones que fueron atropellados, dejó a un adolescente muerto y muchos en el hospital. Este accidente ocurrió en 43 Avenida justo al sur de Maryvale. Fue precisa la intervención de 40 bomberos para tratar a todos los pacientes.

“Ahora mismo, todo lo que puedo decir es que estoy confundida. Me siento muy mal de haber sido testigo de esto”, dijo Sophie Ortiz quien en compañía de su esposo y sus cuatro nietos pequeños, venia en uno de los vehículos que estuvieron involucrados en el accidente.

“Había un vehículo negro que iba hacia el sur, salió de la carretera hasta la acera, donde golpeó a un grupo de peatones que estaba allí. Luego una furgoneta blanca a toda marcha avanzó hacia el sur unos 100 metros y chocó con otros dos vehículos”, dijo el Sargento de Policía de Phoenix Jonathan Howard.

Ortiz y su esposo, Antonio, estaban en esa furgoneta que fue destrozada. Antes de que fueran golpeados, vieron cuando el conductor del coche negro golpeó a esos cinco peatones. “Y luego, de repente, vi sus cosas volando por todas partes y vi a uno de ellos como caer del aire”, dijo Ortiz.

“Acabo de ver a alguien en el aire, y cuando volví a mirar hacia atrás un poco a la derecha, ahí es cuando el coche se me acercaba”, dijo Antonio.

Tristemente, uno de esos peatones, Hailey Newton de 17 años, perdió la vida. Varios otros fueron llevados al hospital.

“Un total de 12 pacientes, dos de los cuales terminaron en códigos de trauma, lo que significa que no estaban respirando ni tenían pulso mientras estábamos en la escena…”, dice el capitán de Fuego Phoenix, Jake Van Hook.

Los Ortiz dijeron que están agradecidos de que ellos y sus nietos estén bien, pero dicen que sienten pena por aquellos que no tuvieron tanta suerte. “Lo siento por la familia del muchacho que murió”.

Este accidente todavía está siendo investigado.