Por Hugo Laveen

YUMA, AZ. – La Oficina del Sheriff del Condado de Yuma dijo que una persona murió tras un choque entre un vehículo y un tractor-remolque.

Fue el lunes a aproximadamente las 7:05 PM, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Yuma recibió un informe de una colisión de dos vehículos en la intersección de E. County 14th Street en S. Avenue 4E.

La investigación inicial reveló que un Tractor-Trailer 2016 Kenworth de color blanco viajaba hacia el norte por la Avenida 4E acercándose al County 14th Street y no se detuvo en la intersección y colisionó con un Dodge Charger negro 2010 que había estado viajando hacia el este en County 14th Street.

El Equipo de Respuesta a Accidentes Críticos de la Oficina del Sheriff del Condado de Yuma y la Oficina de Investigación Criminal respondieron a la escena y asumieron la investigación con la asistencia de la Unidad de Ejecución de Vehículos Comerciales del Departamento de Seguridad Pública de Arizona y el Departamento de Policía de Yuma.

El conductor de Dodge Charger, Charles Cordery, de 55 años, de Yuma, fue transportado a Yuma Regional Medical por el Departamento de Bomberos de Rural Metro donde murió.

El conductor del Kenworth, Surgit Singh, de 61 años, de Wisconsin, no resultó herido durante la colisión.

Se ha realizado la notificación del pariente más cercano, y este caso está pendiente de una investigación adicional. El alcohol no parece ser un factor en este accidente.

Cualquier persona con información relacionada con este caso, comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de Yuma al 928-783-4427 o 78-CRIME para permanecer en el anonimato.