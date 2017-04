Por Hugo Laveen

Glendale, AZ.— Cuatro personas, una mujer y tres niños perdieron la vida durante fatal incendio ocurrido la madrugada del; miércoles en Glendale. Los investigadores están tratando de esclarecer que originó el percance.

El sargento Scott Waite, del Departamento de Policía de Glendale, dijo que las víctimas son una mujer de 41 años y tres menores de 18 años.

La mujer y dos de los niños, de 11 años de edad, fueron encontrados primero. Los bomberos localizaron a la tercera, una adolescente, mientras atravesaban los escombros.

Los vecinos dijeron a los bomberos que más gente podría haber vivido en la casa localizada en 51 Avenida y Peoria. Eso significa que la primera prioridad para los bomberos era asegurarse de que no hubiera más víctimas.

Las tripulaciones de emergencia fueron llamadas a las 1:20 am. “Los vecinos informaron haber escuchado un estallido, una explosión, algo que les alertó de que salieran y fue cuando vieron la casa envuelta en llamas”, explicó Waite. “Puedes verlo, todo el techo colapsó completamente.

Una de las víctimas fue encontrada acerca del frente de la casa, dijo Waite. Los dos chicos estaban cerca de la parte trasera, que, según la cantidad de daño, es donde los bomberos creen que el fuego comenzó. Waite no dijo dónde los bomberos encontraron a la chica. “No se sabe si estaban tratando de salir “, dijo Waite. “Es difícil incluso especular realmente sobre por qué los cuerpos están donde están”.

Waite describió el fuego como “intenso”.

“Sabemos que hablando con las primeras tripulaciones, dijeron que estaba muy caliente, uno de los fuegos más calientes en los que han estado”, dijo. “Sólo se puede imaginar que a la gente dentro, con rapidez el calor y el humo pueden hacer daño sus sistemas vitales”.

La policía no ha divulgado los nombres de las víctimas aún, pero Vance Setka, directora de la Escuela Secundaria Ironwood, confirmó que la niña, Tabitha Gilsinger era una estudianate de ese plantel y que la escuela ofrecerá consejería a los estudiantes y profesores.

Los maestros describieron a Tabitha como un “estudiante inteligente y dotado que fue excepcional en las artes”.

No está claro si la casa estaba equipada con detectores de humo funcionando.

“La mayoría de las muertes por incendios no son causadas por quemaduras, sino por inhalación de humo”, según la Asociación Nacional de Prevención de Incendios. “A menudo el humo incapacita tan rápidamente que la gente se maniata y no puede llegar a una salida que de otra manera fuera accesible”.