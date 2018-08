Por Hugo Laveen

Glendale, AZ. El Departamento de Policía de Glendale confirmó que había una cantidad de fentanil y metanfetamina en el hogar donde tres hombres fueron encontrados muertos por una sobredosis de drogas el domingo por la mañana.

Fue alrededor de las 7 de la mañana cuando los agentes respondieron a una residencia cerca de las Avenidas 59 y Pasadena con respecto a un informe de tres adultos muertos.

La policía dice que cuando llegaron, los agentes encontraron tres hombres muertos dentro de la casa con la presencia de drogas y parafernalia de drogas.

Debido a la amenaza de sustancias desconocidas para los oficiales y el vecindario, los primeros en responder solicitaron una unidad HAZMAT para descartar peligros.

Dicen que el personal de los departamentos de bomberos de Glendale y Phoenix, así como los investigadores del Departamento de Policía de Glendale, el Departamento de Policía de Phoenix y el Drug Enforcement Bureau ingresaron al hogar con “aparatos de respiración autónomos” para realizar la investigación dentro del hogar.

Los detectives confirmaron que no solo los tres adultos ingerían drogas peligrosas antes de su muerte, sino que también había una cantidad de fentanilo y metanfetamina en el hogar.

La policía dice que en este momento se desconoce si las drogas que ingirieron los hombres contenían fentanilo. Las sustancias encontradas se envían a un laboratorio para su posterior análisis.

La policía identificó a los tres hombres fallecidos como Michael Smith, de 36 años, Heath Spencer, de 44, y Angel Cruz, de 37.

Su causa exacta y forma de muerte será dictaminada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa después de que se realicen y completen las pruebas de toxicología.

La policía dice que Smith alquiló la casa que estaba involucrada y Spencer y Cruz estaban en la casa como conocidos. La policía no está lanzando fotos de los tres hombres en este momento.

La investigación sigue en curso.

“Recuerde que las drogas ilegales son extremadamente peligrosas y perjudiciales para su salud. Además, estas sustancias no controladas se combinan cada vez más con otras drogas, como el fentanilo, para alterar sus efectos”, dice el Departamento de Policía de Glendale en un comunicado de prensa.

Los departamentos de policía y bomberos están siendo advertidos en todo el país sobre el peligro del fentanilo y la facilidad con la que uno puede estar expuesto a la droga.

“El fentanilo puede absorberse fácilmente a través de la piel o inhalarse. Los efectos del fentanilo aparecen muy rápidamente y pueden incluir dificultad respiratoria, falta de respuesta y paro cardíaco”.