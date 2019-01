Emitirá ADOT permisos de conducir a beneficiarios de acciones diferidas en Arizona

Gabriel Limón

Después de enfrentar una engorrosa, larga y costosa batalla legal, el gobernador Doug Ducey acordó emitir licencias de conducir a todos los beneficiarios de acciones diferidas, con lo que se cierra un capítulo en la lucha de los llamados “soñadores”.

El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT, por sus siglas en inglés) dijo que con efecto inmediato, cualquier persona que tenga una Tarjeta de Autorización de Empleo emitida por el Departamento de Seguridad Nacional tiene derecho a una licencia estatal para operar un vehículo motorizado.

La acción se produjo luego que el Gobernador declinó apelar la decisión del juez de Distrito de Federal, David Campbell, de que el estado debía expedir licencias a todos los que el gobierno federal ha permitido permanecer en este país y años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el intento del estado de evitar que aquellos que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos como niños, recibieran el documento.

Se estima que al menos 26 mil beneficiarios de DACA y otras acciones diferidas podrán finalmente obtener sus licencias de conducir.

César Chávez, copresidente del Comité Latino de la Legislatura Estatal, se mostró complacido porque a los beneficiarios de DACA finalmente se les permitirá el derecho a conducir.

“Después de muchos años de abogar para que brindemos un trato justo a nuestros beneficiarios de DACA, finalmente hemos recibido esta gran noticia, en mi primer día como funcionario electo, me acerqué al Gobernador Ducey para que pudiéramos comenzar a tener una conversación sobre inmigración”, dijo Chávez.

“A lo largo de mi primer mandato, esas conversaciones crecieron, y me complace que haya retirado la demanda. Ahora avanzamos hacia el siguiente paso para que todos los arizonenses se sientan seguros y en casa”, agregó el legislador.

ADOT informó recientemente que los gastos legales del estado hasta la fecha son de de casi 370 mil dólares solamente en la última etapa, ya que la demanda original viene desde el gobierno de Jan Brewer, quien ordenó al ADOT que no emitiera licencias a aquellos que formaban parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, promulgado por el gobierno de Obama.

El argumento fue que DACA es simplemente una decisión administrativa de no deportar a los soñadores y sus beneficiarios de DACA no cumplen con los requisitos de una ley estatal de 1996 que dice que las licencias están disponibles solo para aquellos cuya presencia en el país está “autorizada por la ley federal”.

Un tribunal federal de apelaciones anuló la política y dijo que solo el gobierno federal puede decidir quién se encuentra legalmente en este país.

Un reclamo en esa demanda fue que el estado no era justo, ya que había otorgado licencias durante años a los de otros programas de acción diferida y entonces, en su intento por justificar la denegación de licencias a los soñadores, el estado dejó de emitir licencias a los miembros de otros grupos.

En su fallo el año pasado, el juez David Campbell, criticó al estado por cambiar sus políticas en un intento de justificar la denegación de licencias a los soñadores y, cuando eso no funcionó, afectó a otros beneficiarios de acciones diferidas.

En ambos casos, el estado estaba tratando de decidir, ilegalmente, que podría determinar quién está legalmente en este país.

La lucha que por años sostuvieron los “soñadores” por su derecho a obtener una licencia de manejo, termina oficialmente.