Por Hugo Laveen

Los funcionarios electos o empleados del gobierno tienen el deber de preservar los registros relacionados con el negocio del público, incluso si se hacen en sus celulares personales o cuentas de redes sociales, dijo el viernes el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich.

La opinión oficial emitida por Brnovich aclara la ley estatal existente que declara explícitamente que las comunicaciones electrónicas enviadas a través de un dispositivo emitido por el gobierno son registros públicos. La cuestión era si esa ley se extiende a los negocios públicos realizados en un dispositivo personal de un funcionario.

Brnovich dijo que sí, pero con límites. La opinión dice que los registros de dispositivos personales o cuentas de redes sociales no necesariamente se convierten en registros públicos. Pero el uso de dispositivos personales para negocios oficiales implica el deber de proporcionar “una explicación razonable de la conducta oficial”.

“En otras palabras, los funcionarios públicos no pueden usar dispositivos privados y las cuentas con el propósito de ocultar la conducta oficial”, escribió.

Esa declaración no llega a la claridad que el senador demócrata Steve Farley de Tucson buscó en su solicitud a Brnovich en 2015. La petición fue motivada por un esfuerzo de Arizona Capitol Times para obtener registros de negocios públicos conducidos en celulares personales por el ex presidente del Senado Andy Biggs Y el ex presidente de la Cámara, David Gowan.

“No sé lo bien que va a ser en la orientación, porque lo que estaba buscando era una guía clara en lo que era público y lo que no era”, dijo Farley. Nos lo deja a nosotros.

Brnovich escribió que el requisito de que un funcionario público permita que su teléfono celular personal sea examinado podría violar las leyes que proporcionan una “protección amplia” para la privacidad personal. Los tribunales han señalado que los teléfonos celulares pueden contener información personal e íntima, escribió, y una búsqueda de registros podría potencialmente exponer mucha más información que una búsqueda en el hogar.

“Clasificar mensajes en dispositivos electrónicos personales y cuentas de redes sociales como registros públicos potencialmente podría exponer todo el contenido de los dispositivos electrónicos personales de los empleados y las cuentas de redes sociales al acceso y lectura de las agencias como parte del proceso de respuesta a los registros públicos”, escribió.

Brnovich señaló que los funcionarios tienen una “obligación independiente” de mantener registros públicos, y podrían enfrentar sanciones penales por destruirlos. Extender el requisito y las sanciones penales asociadas a sus dispositivos personales depende de la Legislatura, no de él, dijo.