Por Hugo Laveen

El receptor de los Arizona Cardinals, Larry Fitzgerald, rindió un homenaje navideño al senador John McCain en una carta abierta, ofreciendo oraciones por el republicano de Arizona, quien está luchando contra el cáncer cerebral.

En la carta, que fue publicada en Sport Illustrated, Fitzgerald recuerda una visita a Vietnam en 2013, donde recorrió los lugares donde McCain fue torturado como prisionero de guerra durante la Guerra de Vietnam. Como señala la carta, McCain pasó seis Navidades como prisionero de guerra.

“Vi la misma celda de la cárcel donde estaba recluido como prisionero de guerra y traté de imaginar lo que debe haber sido para ser él. Me saqué una foto al lado de su traje de vuelo, el traje que llevaba cuando recibió el disparo abajo”, escribió Fitzgerald. “Tan poderoso. Tan significativo. Esas imágenes nunca saldrán de mi mente”.

McCain, ahora de 81 años, fue diagnosticado con un tumor cerebral en julio. A principios de este mes, se anunció que regresaría a su hogar en Arizona para recuperarse del tratamiento del cáncer en lugar de regresar al Senado para votar una versión final del plan impositivo respaldado por el Partido Republicano.

Fitzgerald, quien podría estar en la temporada final de su carrera en la NFL, ofreció sus oraciones a McCain y su familia.

“El senador John McCain vuelve a encontrarse en una batalla. Esta vez es con cáncer, y el tratamiento que está recibiendo es agotador. Le deseo Feliz Navidad hoy, y le pido que viva otros 20 años”, escribió. “Tan pronto como mis hijos sean mayores de edad, les contaré historias sobre la calidad del hombre que he conocido. Les diré: el senador John McCain será reverenciado y respetado durante tanto tiempo como Estados Unidos de América tiene un lugar en este mundo, y su legado nos sobrevivirá a todos”.

Fitzgerald dijo que aunque él y McCain, un serio fanático de los Cardenales, se han acercado con el paso de los años, nunca han hablado de su tiempo como prisioneros de guerra.

“Tengo tanta admiración por él, y quería compartir por qué esa admiración se ha vuelto tan fuerte”, escribió Fitzgerald. “La temporada de Navidad es el momento perfecto para hacer eso”.

Aunque no es político, dijo Fitzgerald, admira a McCain por votar con su conciencia, agregando que “puede parecer una cualidad rara en estos días”.