El flagelo de la gripe está golpeando prácticamente todo el territorio de los Estados Unidos, extendiéndose en todos los estados, excepto Hawaii y el Distrito de Columbia, según el informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

“La gripe está en todos lados en los EE. UU. En este momento”, dijo el Dr. Dan Jernigan, director de la rama de influenza de los CDC. “Este es el primer año que tenemos todo el territorio continental de EE. UU. En el mismo nivel (de actividad de la gripe) al mismo tiempo”. “Ha sido una temporada de gripe temprana que parece estar alcanzando su punto máximo ahora”, dijo, con un aumento del 5,8% en los casos confirmados por laboratorio esta semana en comparación con el último.

Hubo 11.718 nuevos casos confirmados por laboratorio durante la semana que finalizó el 6 de enero, lo que eleva el total de la temporada a 60.161. Estos números no incluyen a todas las personas que han tenido gripe, ya que muchos no acuden a un médico cuando están enfermos.

Se informaron otras siete muertes pediátricas durante la semana que finalizó el 6 de enero, lo que eleva el total de la temporada a 20.

Para las personas mayores, el CDC calcula las muertes basadas en neumonía e influenza. Según los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, el 7% de todas las muertes ocurridas durante la semana que finalizó el 23 de diciembre se debieron a neumonía e influenza. Esto está por encima de la tasa considerada normal para este período, según Lynnette Brammer, jefa del equipo de Vigilancia de la gripe doméstica de los CDC.

Además, 22.7 hospitalizaciones por cada 100,000 personas ocurrieron en la semana que finalizó el 6 de enero, en comparación con 13.7 por 100,000 en la semana que finalizó el 30 de diciembre. Las mayores de 65 representan el grupo más grande hospitalizado, aunque las personas dentro del rango de 50 a 64 años los niños menores de 5 años también están experimentando altas tasas de hospitalización.

“Actualmente estamos en medio de una temporada de gripe muy activa, con gran parte del país experimentando una intensa y generalizada actividad de la gripe”, dijo la directora de los CDC, la Dra. Brenda Fitzgerald. “La temporada de gripe puede estar llegando a su punto máximo. Sabemos por experiencia que tomará muchas más semanas para que la actividad de la gripe disminuya”.

Brammer dijo: “Básicamente, parece que las cosas están empezando a estabilizarse. No vimos los fuertes incrementos que vimos en las últimas semanas”.

“Durante las próximas semanas, sabremos si alcanzamos el máximo o no”, dijo. “Espero que las áreas que han sido afectadas un poco antes en el sur y en la costa oeste, espero que esas personas, particularmente algunos de los estados del sur, hayan llegado a su punto máximo y en su camino hacia abajo “.