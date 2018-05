Por Hugo Laveen

Kent, Ohio.— La foto de graduación de Kaitlin Bennett de la Universidad Kent State en Ohio, se volvió viral el pasado fin de semana, cuando la joven se retrató con un rifle de as alto en el campus universitario.

La estudiante posó con un rifle AR-10 después de la graduación y tenía un mensaje muy franco para los pesimistas sobre sus manos el día de su graduación, “Ven y tómalo”.

Bennett es el fundadora de una organización de defensa de armas, Liberty Hangout en el campus de Kent State. El sitio web dice que el grupo ha estado promoviendo la paz, la prosperidad y los derechos de propiedad desde 2015.

Bennett dijo que había estado planeando la sesión de fotos con el arma de fuego “familiar” durante las semanas previas a la graduación.

Inicialmente, se inspiró para usar su voz después del tiroteo de Parkland, cuando muchos hablaron sobre el control de armas.

“Lo que está pasando, ¿dónde está el otro lado?”, Dijo Bennett, fue en ese momento que decidió hacer una postura.

Bennett dijo que esperó hasta después de la graduación para publicar la foto debido a las regulaciones de la escuela.

Kent State tiene una política que prohíbe a los estudiantes, el personal y la facultad portar armas en el campus.

Su publicación se encontró con reacciones mixtas, ya que algunos pensaban que habían visto suficientes armas de fuego en los campus con todos los recientes tiroteos escolares en los EE. UU.

“Muchos de los comentarios han sido bastante duros”, dijo Bennett, “he recibido amenazas de muerte, la gente me ha dicho que me mate y se han formulado comentarios racistas”.

Toda la terrible experiencia ha sido bastante traumática para el graduado: “No entiendo”, dijo Bennett, “dicen que están en contra de la violencia, pero luego dicen que quieren matarme”.

Sin embargo, no todo ha sido negativo, Bennett dijo que recibió docenas de mensajes en apoyo.

Los últimos días han estado intentándolo, pero Bennett planea mantenerse firme y ejercer su segunda enmienda de manera correcta.