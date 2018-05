Arizona

Muchas personas se vuelven más conscientes sobre los alimentos que comen. Es por eso que Fresh Foodie Trail está creciendo en popularidad, trazando un mapa de las experiencias populares impulsadas por los alimentos en todo el East Valley.

“Tenemos todas estas granjas. Estas granjas entretienen. Ofrecen comida, pero también ofrecen educación. Entonces, ¿por qué no combinar esto para que los visitantes vengan y experimenten toda esta fresca e increíble comida cultivada localmente?”, Dijo Michelle Streeter de Visit Mesa.

Desde granjas de productos lácteos y olivares, hasta una bodega, un molino de harina y un jardín urbano, el Fresh Foodie Trail ofrece una variedad de deliciosas experiencias gastronómicas y educación culinaria.

Algunos de los lugares son bien conocidos, como Schnepf Farms, Vertuccio Farms, Agritopia y Queen Creek Olive Mill.

Otros lugares son menos conocidos, como Jalapeño Bucks, ubicado en el medio de la granja de B & B en Val Vista Road, justo al sur del Loop 202, en el norte de Mesa.

Duaine Burden y su esposa Dianne son dueños del restaurante, que se encuentra en la granja familiar de Duaine.

“Esta es la plantación de naranjos más antigua de Arizona. Los árboles tienen 103 años”, dijo Duaine. “Mi padre es un granjero duro. Todavía está aquí, todos los días. Tiene 87 años. Todavía maneja todos los tractores”.

The Burdens dicen que son el hogar de la barbacoa estilo “Arizona” y no hacen recortes. La carne va al ahumador alrededor de las 4 de la tarde y no sale hasta alrededor de las 11 a la mañana siguiente, justo a tiempo para la multitud del almuerzo.

“Todo aquí se actualiza todos los días. Todo”, dijo Dianne.”Así es como lo queremos y así será”.

Entre las granjas tradicionales de larga data en el Valle del Este, True Garden presenta una nueva forma de agricultura.

Las plántulas crecen hasta cierto punto y luego se colocan en una torre aeropónica vertical. Las filas de estas torres ocupan poco espacio y tierra, no usan tierra ni pesticidas y requieren una fracción del agua que usa una granja tradicional.

Troy Albright es un farmacéutico que invirtió en este concepto de jardinería vertical porque cree que la buena salud no tiene que venir de un frasco de pastillas.

“Estás a cargo de tu propia salud y la salud comienza con lo que comes”, dijo Albright. “Si puedes poner alimentos más saludables en tu cuerpo, en última instancia, tendrás una vida más saludable y una mejor calidad de vida, y eso es lo que alentamos a la gente a hacer”.