Por Hugo Laveen

Los activistas de la inmigración están muy preocupados por una inspección de las autoridades de inmigración y aduana que se convirtió en una detención realizada por ICE.

Juan Carlos García fue a la Oficina de Campo de ICE en el centro de Phoenix el jueves por la mañana, como lo exigía su permiso de trabajo, pero ya estando allí no se le permitió marcharse.

Dos de sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses, dicen que su padre ha estado en los Estados Unidos durante casi dos décadas y que tiene un permiso de trabajo.

Dicen que no ha cometido ningún crimen y no saben por qué fue detenido o lo que va a suceder a continuación. Ellos apuntaron a la represión de la Casa Blanca sobre los inmigrantes ilegales como la razón de la detención.

Preguntamos a ICE sobre por qué García fue detenido, pero nos dijeron que no sería capaz de proporcionar cualquier información hasta el jueves.

Mientras tanto, su familia está devastada. García es un padre soltero con dos hijos todavía en casa.

“Es una buena persona y no pude contarle, y eso es lo que más duele, no pude verlo”, dijo Yennifer Sánchez, la hija de García. “No estábamos esperando esto así que ahora solo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es que tengo que trabajar para mis hermanos”.

Este caso se produce sólo unas semanas después de que una mujer, también madre de ciudadanos estadounidenses, fuera deportada por ICE.

Guadalupe García de Rayos fue declarada culpable de delito y cuando entró a su registro regular, fue detenida y deportada en 24 horas.

No está claro si García será deportado. Sabemos que hay un abogado revisando su caso.

En cuanto a por qué estaba en el radar de ICE para empezar, que sigue siendo una pregunta sin respuesta.