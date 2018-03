Estatal

El Plan Binacional de Ayuda Mutua se activó este martes de forma preventiva en la frontera de Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora, por una fuga de gas propano, la cual propició el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos temporalmente.

En un comunicado de prensa, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que poco después del mediodía de este martes se registró la fuga del combustible en un tanque de almacenamiento con capacidad de 20 mil litros.

Los hechos sucedieron en la empresa Cochise Supplies Inc., localizada en E 9th St de la ciudad fronteriza de Douglas, Arizona, y los bomberos del lugar evacuaron de forma preventiva un radio de 800 metros.

De esa manera se formó un polígono comprendido entre las calles Chino Rd, Av. Panamericana, calle 16th y calle 3rd y de acuerdo con información del Departamento de Bomberos de Douglas no se presentaron personas lesionadas.

En el caso de Agua Prieta, por la distancia del origen de la fuga de gas propano e incluso por la dirección del viento que se mantuvo durante el incidente corriendo de sur a norte, no se presentó riesgo alguno.

Por ello se instrumentaron medidas preventivas por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil en coordinación con autoridades municipales y federales en el direccionamiento del tránsito vehicular de Agua Prieta hacia Douglas.

El Plan Binacional de Ayuda Mutua de las ciudades Hermanas de Douglas y Agua Prieta está contemplado en el Programa Frontera 2020 y el Comité de Administración de Emergencias de la Comisión Sonora-Arizona.

La actualización del plan fue firmada por los alcaldes de Douglas y Agua Prieta el pasado diciembre en la reunión anual de la mencionada comisión.