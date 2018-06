Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Un hombre que fue visto en video siendo burlado por oficiales de la policía de Mesa después de un arresto violento está contando su versión de la historia.

José Luis Conde, de 23 años, flanqueado por un lado por su abogado y por el otro lado por su madre, Rosa, habló el jueves sobre el incidente que está atrayendo más atención a la política de uso de la fuerza del Departamento de Policía de Mesa. La política ya ha estado bajo escrutinio después de otros recientes arrestos violentos captados por la cámara.

“Fui víctima de un asalto brutal a manos de oficiales de policía de Mesa”, dijo Conde en la conferencia de prensa del jueves. “Me registraron. Me arrojaron al suelo. Me tiraron a la pared. Fui golpeado, me golpearon una y otra vez varios policías. Me golpearon en el ojo, me golpearon en la cabeza.”

El video recién publicado parece mostrar a los oficiales abusando de Conde y burlándose de él en el hospital. En los videos, los oficiales trabajan para atar a Conde después de que la policía dijo que se resistió al arresto. La policía dijo que estaba pateando los pies. Se puede escuchar a Conde diciendo “No puedo respirar” con los oficiales encima de él.

Conde fue llevado al hospital. En uno de los videos, fue visto sangrando y en el suelo. Un oficial se burla de él y otros oficiales se ríen.

“Sé un hombre”, se escuchaba decir a un oficial”.

De acuerdo con los documentos oficiales, todo comenzó cuando Conde era un pasajero en un automóvil que fue detenido el 28 de enero de 2018 cerca de las carreteras Baseline y Sossaman.

La policía le pidió que salga del automóvil debido a su historial de delitos con drogas y armas, y el área era conocida por delitos relacionados con drogas y violencia. Mientras eran registrados, la policía dijo que encontraron bolsas de cocaína en su calcetín. En documentos judiciales, el oficial dijo que sentía que Conde lo iba a atacar, por lo que lo tiró al piso.

La policía dijo que Conde ignoró las órdenes de los oficiales de dejar de resistirse. La policía dijo que también empujó y empujó a los oficiales.

Dos oficiales sufrieron rasguños en sus manos, codos y rodillas, según documentos judiciales.

Un par de bolsas más de cocaína se encontraron justo afuera del automóvil.

Conde fue llevado al hospital, donde la policía dijo que trató de escapar después de ser absuelto por el personal médico y cuando las esposas estaban fuera de él. Pasó corriendo junto a dos oficiales, pero fue atrapado en el pasillo, dijo la policía. Ahí es donde el video de la cámara del cuerpo muestra su cara sangrante.

“Después de todo esto, se rieron”, dijo Conde el jueves. “Se rieron de mí mientras estaba en un charco de mi propia sangre, apenas consciente. No es cosa de risa. Tuvieron que volver a coserme las orejas. Tuvieron que volver a engrapar mi cabeza”.

“Cuando los agentes actúan de esta manera, provoca que los ciudadanos cuestionen la integridad de otros buenos oficiales”, dijo el abogado de Conde el jueves. “Violaron la confianza de la comunidad y violaron la confianza de los compañeros oficiales”.

“¿Y qué les sucede a estos muchachos? Nada”, dijo Conde. “No se les cobra nada. Simplemente vuelven a sus trabajos y posiblemente le hagan esto a otras personas y eso es inaceptable”.

Conde fue acusado de dos cargos de asalto agravado a la policía, resistencia al arresto con fuerza física, resistencia al arresto, posesión de un narcótico, posesión de un narcótico a la venta y un delito de fuga de segundo grado bajo custodia.

Según los informes, las condenas pasadas de Conde incluyen tener un arma de fuego mientras era menor de edad en 2009, hurto en tiendas y DUI en 2013, conducir con una licencia suspendida en 2014, tener parafernalia de drogas y DUI agravado en 2015.

El video llega justo una semana después de que el jefe de policía de Mesa, Ramón Batista, anunciara cambios en la política del departamento luego de dos incidentes de uso de la fuerza policial que algunos consideraron cuestionable.

El primero fue un video de vigilancia de un complejo de apartamentos que mostraba a policías violentos con un hombre desarmado que se negó a sentarse. Cuatro oficiales y un sargento fueron puestos de baja.

Un par de días después, la policía dio a conocer un video y dijo que dos oficiales estaban de permiso siguiendo al arrestado de un adolescente sospechoso de robo a mano armada.

“Mi esperanza es que mi caso pueda traer un cambio significativo al Departamento de Policía de Mesa”, dijo Conde.