Las bujías son la parte del vehículo que generan la chispa necesaria para el encendido y funcionamiento del motor, esta chispa es producida por una corriente de alto voltaje que va desde la bobina a través de unos cables hasta la bujía. Es entonces en el extremo interno de la bujía donde la corriente pasa a la cámara de combustión para encender la mezcla de aire-gasolina que el motor usa para iniciar su funcionamiento. En los motores equipados con encendido computarizado, los cuales no utilizan bobina, la dirección de la corriente va directamente a las bujías a través de los cables. Para este último caso, es de vital importancia que exista estática electromagnética, ya que se pueden alterar algunos componentes y equipos del vehículo como sensores de temperatura, sensor de oxígeno, el módulo de control, el radio, etc.

El Cable de la bujía es un componente básico pero fundamental para el funcionamiento del motor. Lleva alta tensión, que va desde 30k a 50K voltios, producido por la bobina de encendido a la bujía. Para que el motor funcione de manera adecuada, es necesario que los cables de la bujía no tengan fugas de corriente y se evite al máximo la emisión de ruidos y la estática, por esto, se recomienda hacer una revisión periódica, por lo menos una vez al año, de toda la instalación eléctrica, con esto garantizamos que no se presenten daños o deterioro en la instalación que puedan generar problemas y fallas en el vehículo.

El deterioro tanto de los cables y capuchones de la bujía, pueden ser causados por el desgaste, la vibración del motor, derrames de líquidos de frenos, acido de la batería o por una mala instalación durante una reparación, este deterioro se refleja en la reducción de la conducción entre la bobina y la bujía. Para estar seguros que los cables de las bujías se encuentran en buen estado, se debe encender el motor en un lugar con baja luminosidad y estar atentos a la presencia de pequeñas descargas eléctricas cerca a los cables o a un ruido similar a un crujido. Si se presentan alguno de estos dos indicios, se está presentando una fuga de corriente eléctrica de alto voltaje.

Al identificar estas señales, es importante hacer un cambio inmediato de cables de bujías, con esto evitamos:

• Daños en los sensores y módulos del vehículo.

• Incremento en el consumo de combustible por fugas de corriente que imposibilitan la chispa con la energía, generando una combustión imperfecta.

• Fundición de los capuchones o de los cables en partes donde se genera alta temperatura por el funcionamiento del motor.

Para probar que los cables de las bujías estén trabajando de manera correcta, le recomendamos seguir las siguientes instrucciones:

1. Identificar si hay síntomas: Si existen cables defectuosos de bujía, podrá identificar los siguientes síntomas: Ralentí errado, Interferencia en el radio, disminución en el consumo de combustible, incremento de emisiones de hidrocarburos o código de falla de encendido.

2. Inspeccionar los cables: Realice una inspección visual de los cables de la bujías en busca de daños físicos como cortes o quemaduras, corrosión entre el capuchón y la bujía.

3. Ponga en marcha el motor: Con el motor en marcha, verifique si se presentan arcos eléctricos o ruidos anormales, esto indica una fuga eléctrica de alta tensión.

4. Haga un puente: Utilice un cable de puente para conectar a tierra un destornillador, arrástrelo a los largo de cada cable de la bujía, alrededor de la bobina y los capuchones, si logra ver un arco desde uno de los cables al destornillador, hay un cable defectuoso.

5. Rociar los Cables: Con una botella de spray con agua rocíe los cables, sobre todo cerca de los capuchones con el fin de identificar arcos. Si el arco se encuentra cerca de la bujía, apague el motor, retire el cargador del enchufe y compruebe si el componente de carbono aún está presente, también debe sustituir la bujía.

6. Prueba de resistencia en el cable: Busque el grado de resistencia de la bujía en el manual de servicio del vehículo, utilice un medidor de ohmios para determinar si la resistencia del cable se encuentra dentro de las recomendaciones de fabricante.

7. Inspección de sujetadores: Verifique que las pinzas de resorte que sujetan los cables en la tapa del distribuidor se encuentre bien ubicados, ya que si están en mal estado pueden provocar deslizamiento de los cables.

8. Enrutamiento de Cables: Verifique que los cables estén enrutados de acuerdo al manual del fabricante, ya que si no están de acuerdo al manual, puede generarse una pérdida de energía.

