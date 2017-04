Por Hugo Laveen

Glendale, AZ.— Los Cardenales y la Universidad de Phoenix han tenido una larga asociación, destacada por el nombre en el estadio del equipo. La asociación continúa. Pero el nombre del estadio va a cambiar en algún momento en el futuro próximo.

El equipo y la escuela anunciaron conjuntamente esa noticia el martes.

La Universidad de Phoenix ha sido el gran nombre desde 2006, pero ha decidido abandonar su contrato de 20 años, nueve años antes de que expire. El acuerdo de $ 154.5 millones pagó a los Cardenales un promedio de $ 7.7 millones por año.

Apollo Education Group, la compañía matriz de la Universidad de Phoenix, se ha visto afectada por la disminución de la inscripción y el escrutinio regulatorio en los últimos años.

Ahora hay una palabra sobre cuando el cambio de nombre vendrá pero mientras tanto, mantendrá su nombre actual. La Universidad de Phoenix continuará sirviendo como socio oficial de educación del club.

Las organizaciones mantienen un compromiso continuo de ayudar activamente a otros a alcanzar sus metas en el aula, y la Universidad continuará uniéndose con los Cardenales en programas como el Focus to the Finish Scholarship, MVPs en el Aula, All Stars en Clase y Donate to Educate Que tienen un impacto significativo y duradero en la vida tanto de los estudiantes como de los educadores.

“Desde que se inauguró en 2006, el estadio de la Universidad de Phoenix se ha consolidado como una de las instalaciones más destacadas del mundo, como lo demuestra la magnitud de los eventos de primer nivel que ha acogido con éxito”, dijo Ron Minegar, vicepresidente ejecutivo de los Cardenales. . “Nuestros socios en la Universidad de Phoenix han sido un factor importante en ese éxito que no sólo ha sido una tremenda fuente de orgullo comunitario, sino también un motor económico sin precedentes para Arizona. Mejoras considerables e inversiones en los últimos años permitirán que continúe. Esperamos continuar nuestra relación con la Universidad de Phoenix y al mismo tiempo estamos muy entusiasmados con la identificación de un nuevo socio de derechos de nombres para la próxima era del éxito del estadio”.

El proceso para identificar un nuevo socio de derechos de nomenclatura para el estadio está en marcha. “Hemos tenido un alcance muy productivo con una serie de partes interesadas”, dijo Minegar. “Anticipamos que continuará y estamos encontrando que este es un activo cada vez más atractivo. Por el momento, la Universidad de Phoenix continuará siendo nuestro socio de derechos de nombres mientras buscamos asegurar el tipo de alineación de marca fuerte que hemos disfrutado con la Universidad desde 2006”.

“Al igual que muchas organizaciones, la Universidad de Phoenix está evaluando y actualizando constantemente nuestras iniciativas y alianzas públicas, y esto incluye revisar nuestra estrategia de marketing”, dijo Joan Blackwood, vicepresidente de marketing de la Universidad de Phoenix. “A medida que la Universidad aumenta su enfoque en mejorar la retención estudiantil, las tasas de graduación y los resultados relacionados con el empleo, y tiene menos énfasis en el crecimiento, hemos identificado áreas para realinear nuestras políticas de marketing en consecuencia. A pesar del tremendo valor que la Universidad ha recibido de su alianza estratégica con los Cardenales de Arizona, hemos determinado que lo mejor es evolucionar nuestra asociación y alejarnos de los derechos de nomenclatura de estadios en el futuro “.

Añadió Blackwood: “A medida que avanzamos, también reflexionamos sobre qué privilegio significativo ha sido ser la fundación patrocinadora del estadio. A lo largo de esta asociación hemos estado orgullosos de trabajar con los Cardenales para fortalecer, animar e incluso inspirar a la comunidad de Phoenix. Les felicitamos por su éxito como franquicia y les damos las gracias por el honor de poder asociarnos con este equipo increíble, que sin duda seguirá aumentando. La Universidad de Phoenix continuará trabajando para mejorar la vida de nuestros estudiantes, sus familias y futuras generaciones a través de la educación, y los Cardenales de Arizona seguirán siendo un socio valioso en ese esfuerzo “.