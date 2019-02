Congresista analiza su candidatura al Senado Federal en 2020

Gabriel Limón

Rubén Gallego representante de Arizona en el Congreso Federal, ha manifestado su interés en postularse para el Senado el próximo año como posible retador de la republicana Martha McSally, recientemente seleccionada por el gobernador de Arizona, Doug Ducey.

Según informes de prensa nacional, Gallego, Schumer y la presidenta del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, Catherine Cortez Masto, recientemente se reunieron en Nueva York para analizar la posibilidad

“Básicamente, estoy tomando la decisión final (postularme para el Senado) y la tendremos en las próximas semanas”, declararía Gallego.

Pero Gallego no es el único demócrata en la carrera por el escaño, pues Schumer y Cortez Masto también se reunieron con el ex marido de la representante de los Estados Unidos, Gabby Giffords, Mark Kelly y el ex fiscal general de Arizona, Grant Woods.

Gallego fue elegido para su tercer mandato en la Cámara en noviembre y si es elegido para ocupar el escaño en el Senado en 2020, sería el tercer arizonense y primer demócrata en ocupar el escaño que ocupó John McCain hasta su muerte en agosto por cáncer cerebral.

Responde informe

Por otra parte y fiel a su costumbre, el combativo congresista Gallego respondió al Informe presidencial con fuertes críticas en contra de la administración de Donald Trump.

“Tenemos a un hombre incapacitado que sirve en la Oficina oval. Un hombre que sumió a este país en el caos el mes pasado al cerrar el gobierno por un muro; que niega a las personas la atención médica y el derecho de una mujer a elegir, que pone el interés de los prestamistas depredadores por encima del bienestar de nuestros veteranos y familias militares”.

Gallego habla de que la obsesión de Trump por el muro con el que busca dividir, no solamente a Estados Unidos de otros países, sino a la mismos ciudadanía para dejarla a merced de los grandes intereses corporativos.

“Muy bien podríamos usar el dinero que pide para ese muro en la tecnología para realmente reprimir a los carteles de la droga y reforzar la seguridad en nuestras calles”, afirma.

Por último habló de un proyecto de ley para forzar el cierre del dinero oscuro y que se facilite el proceso para participar en las elecciones, que los republicanos buscan bloquear por considerarlo pro demócrata.

“Básicamente los Republicanos dicen que si las personas participan en el proceso y trabajan juntas, ellos no pueden ganar, supongo que es correcto y eso nos habla del fondo de ese partido y el por qué millones de estadounidenses votaron por los demócratas para que desde el Congreso trabajen por la salud pública, el medio ambiente y mejores salarios”, finalizó Gallego.