La banda británica Queen abrió la primera ceremonia en 30 años sin un anfitrión y logró que una exigente audiencia se rindiera a sus pies.

“Roma” ganó el Oscar a Mejor Película en Lengua no Inglesa y su director mexicano Alfonso Cuarón recibió el premio por Mejor Fotografía y Mejor Director, tres de las varias estatuillas que podía ganar la película filmada en blanco y negro.

Mahershala Ali ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por interpretar a un pianista negro que debe luchar con el racismo al realizar una gira por el sur de Estados Unidos en la década de 1960, su segundo premio de la Academia en tres años.

Regina King ganó su primer Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su actuación como una madre que busca justicia en la película “If Beale Street Could Talk”. La banda británica Queen abrió la primera ceremonia en 30 años sin un anfitrión y logró que una exigente audiencia se rindiera a sus pies con los temas “We Will Rock You” y “We Are the Champions”. Su presentación, junto al cantante Adam Lambert, celebró el éxito global de la nominada a Mejor Película “Bohemian Rhapsody” sobre la banda británica y su fallecido líder, Freddie Mercury. El filme ya ganó tres Oscar por diseño de sonido y producción.

A continuación, la lista completa de ganadores a los Premios Oscar 2019.

Mejor dirección: Alfonso Cuarón por Roma.

Mejor actor: Ramik Malek, actor estadounidense de padres egipcios, ganador de un premio Emmy, un premio de la Crítica Televisiva y un Globo de Oro entre otros.

Mejor actriz: Olivia Colman, actriz británica ganadora del Óscar por la película The Favourite.

Mejor actor de reparto. Mahershala Ali, actor estadounidense, ganador de dos Premio Óscar y dos Premios del Sindicato de Actores.

Mejor actriz de reparto: Regina King, actriz estadounidense de cine y televisión ganadora por ‘El blues de Beale Street’.

Mejor diseño de vestuario: Black Panther (Pantera negra), película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de Marvel Comics, Pantera Negra.

Mejor edición: Bohemian Rhapsody, película biográfica sobre el cantante británico Freddie Mercury y el grupo de rock Queen.

Mejor banda sonora: Black Panter (Pantera negra)

Mejor corto de animación: Bao, corto de Pixar que cuenta la historia de una madre que encontrará una segunda oportunidad.

Mejor película corta de acción real: Skin, drama americano que narra la la guerra entre dos bandos en un pequeño pueblo de extrarradio.

Mejor edición de sonido: Bohemian Rhapsody.

Mejor película de animación: Spider-Man: Into the Spider-Verse, película estadounidense de superhéroes animada por computadora.

Mejor fotografía: Roma, película mexicana dramática dirigida, escrita, fotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón.

Mejor documental: Free solo, película que narra la escalada en solo integral de Alex Honnold a El Capitan.

Mejor cortometraje documental: Periodo. Fin de la oración, el documental explora la vergüenza del periodo menstrual y cómo el acceso a productos de higiene puede cambiar vidas.

Mejor película en lengua extranjera: Roma, ficción a partir de los recuerdos de la infancia de Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México que narra la vida de una familia de clase media y de su trabajadora doméstica.

Mejor maquillaje y peinado: Vice, narra la historia real sobre cómo Dick Cheney acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush.

Mejor diseño de producción: Black Panther (Pantera negra).

Mejores efectos especiales: First Man, narra la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la luna, centrándose en Neil Armstrong.

Mejor guión adaptado: BlacKkKlansman, narra la historia del primer agente negro del departamento de policía que decide infiltrarse en el Ku Klux Klan.

Mejor guión original: Amistad sin fronteras (Greenbook), película estadounidense de comedia dramática acerca del viaje real al Sur Profundo que realizó en la década de 1960 el pianista de música clásica afroestadounidense Don Shirley y Tony Vallelonga.

Mejor canción: Shallow (A star is born / Nace una estrella), canción interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper para la película ‘Ha nacido una estrella’.

Mejor película: Grenn Book.