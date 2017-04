El líder de MORENA afirmó que Delfina Gómez, a quien calificó como una mujer honesta, hará rendir los 260 mil millones del presupuesto estatal

Por Leonardo Reichel

Naucalpan, Estado de México.— Durante la administración estatal de Delfina Gómez Álvarez, “todos los jóvenes del Estado de México van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo”, afirmó Andrés Manuel López Obrador, como un compromiso asumido en el evento del miércoles, en la colonia La Cañada, en la ciudad de Naucalpan.

AMLO hizo hincapié en que al triunfo de MORENA, en el Estado de México habrá 100 por ciento de inscripción para quienes quieran estudiar en las universidades públicas, y afirmó que de los 2 millones 600 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en la nación mexicana, 300 mil están en el Estado de México; pero el gobierno de la maestro Delfina Gómez apoyará con becas de 2 mil 400 pesos mensuales a unos 30 mil jóvenes para que estudien en las instituciones públicas de enseñanza profesional.

También indicó que para aquellos jóvenes que no quieren estudiar, se extenderán becas para su capacitación en los oficios que elijan y se promoverá el empleo tanto en pequeños talleres como en medianas empresas, para que nadie se quede sin trabajo en el Estado de México.

Para lograr este objetivo, explicó López Obrador, la Maestra Delfina Gómez ajustará su administración a un plan de austeridad, donde se reducirán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se recortará el copete de privilegios que ahora existen para la élite en el poder.

Respecto de los 2, millones 600 mil jóvenes desempleados a los que se ha dado en denominar ‘ninis’, porque ni estudian ni trabajan; indicó que la realidad es que esos jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar, debido al presupuesto muy limitado de las universidades, y no porque no satisfagan el examen de admisión.

Denunció que los gobiernos corruptos integrados por tecnócratas buscan privatizar la educación, para limitar el acceso a la educación profesional a quienes tienen recursos económicos bastos.

MORENA no está en contra de la educación privada, dijo, porque el que tiene para pagar lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligada a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares.

“Ustedes lo saben cómo presentan exámenes en la UNAM, en el Politécnico, en la Metropolitana, en la Universidad del Estado de México, en todas las universidades públicas, y se rechazan a miles de jóvenes, pero todo eso se va a resolver, no va a haber rechazados”, afirmó.

López Obrador pronosticó que la maestra Delfina Gómez Álvarez será la próxima gobernadora en el Estado de México y pidió no dejarse confiar, porque MORENA enfrenta a una mafia del poder, no quieren dejar de robar.

El miércoles por la tarde, Andrés Manuel López Obrador visitó Tlalnepantla a las 4:00 PM y Ecatepec, Estado de México a las 6:00 PM, y hoy jueves continua su por dos municipios de Coahuila: Ciudad Acuña donde se presentará en la Plaza Benjamín Corrales a las 4:00 de la tarde y a las 6:30 en la Plaza Cumbres de Piedras Negras.