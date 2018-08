Por Hugo Laveen

Alexandría, Virginia.— Rick Gates, el principal testigo de la fiscalía en el juicio por fraude e impuestos del ex presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, testificó el lunes que cometió crímenes junto y bajo la dirección de su ex compañero.

En asombroso testimonio, Gates declaró que él y Manafort tenían 15 cuentas en el extranjero que no informaron al gobierno federal, y sabían que era ilegal. Gates dijo que no presentó los formularios requeridos “en la dirección del Sr. Manafort”.

Luego, Gates admitió que también le dio la vuelta a la situación a Manafort, que lo engañó con “varios cientos de miles” de dólares al presentar falsos informes de gastos que fueron pagados de algunas de las cuentas bancarias extranjeras no reveladas en Chipre.

El testimonio de Gates, un ex asesor de Donald Trump, llega después de llegar a un acuerdo con el abogado especial Robert Mueller a principios de este año para testificar contra su ex socio en una lucrativa firma de consultoría política internacional.

Manafort miró directamente a Gates mientras leía en voz alta los detalles de su declaración de culpabilidad, en la que podía ver que recibía una sentencia reducida, bajo la dirección de un abogado de la fiscalía.

Gates no hizo contacto visual con Manafort cuando se subió al estrado con una corbata amarilla y un traje azul marino.

Ofreciendo evidencia contra su ex compañero, Gates describió cómo los dos hombres trabajaron en Ucrania para el ex presidente pro-ruso Viktor Yanukovych, y cómo los patrocinadores de Yanukovych movieron dinero de sus cuentas en Chipre a Manafort.

Llamó al veterano operativo republicano “uno de los estrategas más brillantes políticamente con los que he trabajado”.

Los fiscales alegan que Manafort financió un estilo de vida lujoso con lujosas residencias y armarios extravagantes mediante el uso de millones de dólares en ganancias que ocultó a las autoridades fiscales y luego recurrió al fraude bancario cuando sus ingresos comenzaron a agotarse. Manafort se declaró inocente de todos los cargos.

La defensa en el caso es probable que someta a Gates a un interrogatorio intensivo después de argumentar durante declaraciones de apertura que malversó millones de dólares de Manafort y luego se volvió contra él bajo la presión de Mueller.

Gates le dijo al jurado que, como parte de su petición a los fiscales, reveló varios otros crímenes que no se conocían previamente y que no fueron incluidos en las acusaciones federales contra él y Manafort.

Además de admitir los informes de gastos falsos, Gates dijo que también creó una carta falsa a una compañía de inversión para un colega diferente, Steve Brown. También informó en exceso sus ingresos en aplicaciones de tarjetas de crédito e hipotecas y le mintió a su contador fiscal personal.

Gates también dijo que mintió en una demanda legal hace años, después de que Manafort “me pidió que no incluyera” ciertas cosas en la deposición.

Cuando los fiscales trataron de enmarcar su narrativa sobre el presunto fraude de Manafort, Gates describió cómo su empresa hizo campaña para el político chipriota Kypros Chrysostomides, al que se refería como el “Dr. K” en los tribunales.

Las cuentas bancarias que establecieron en la isla mediterránea resultaron útiles cuando Manafort trabajó para los políticos ucranianos, ya que permitieron que sus multimillonarios oligarcas apoyaran sus campañas en Ucrania para pagar millones de dólares por sus servicios, dijo Gates.

“Fui yo quien ayudó a organizar el papeleo e iniciar las transferencias electrónicas”, testificó Gates.

Además de servir como mano derecha de Manafort en su negocio multimillonario, Gates también fue el representante de Manafort en la campaña de Trump.

Su aparición representa la prueba más importante hasta ahora para la investigación de Mueller, aunque este caso no se relaciona directamente con el tema de la supuesta cooperación de la campaña Trump en la interferencia electoral rusa.

El presidente está observando atentamente los procedimientos ya que Mueller parece acercarse a su círculo más cercano en múltiples frentes y se ha quejado de que Manafort ha sido tratado como un gángster, incluso cuando la Casa Blanca ha tratado de abrir una distancia entre Trump y su ex presidente de la campaña.

Los procedimientos judiciales del lunes comenzaron con la contable de Manafort Cindy Laporta completando su testimonio. La semana pasada, ella dijo que Manafort le pidió que falsificara números relacionados con las ganancias de su compañía. Otros tenedores de libros que trabajaron con Manafort testificaron que estaba íntimamente involucrado en todos sus negocios financieros.

También hubo un testimonio el lunes de Paula Liss, agente especial sénior de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, quien dijo que ni Manafort ni su esposa presentaron documentos que declaraban interés financiero o control sobre una cuenta bancaria extranjera entre 2011 y 2014.

La corte se reanuda el martes a las 9.30 a.m. ET con Gates nuevamente en el estrado.