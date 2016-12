El británico se une a destacadas figuras del pop, como Prince y David Bowie, muertas este año.

Autor de la canción ‘Last Christmas’, que en estas fechas suena en todos los rincones del mundo, el cantante de pop británico George Michael murió este domingo a los 53 años, cerca de Londres, por razones todavía desconocidas.

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo, George, murió en paz en su casa durante la Navidad”, anunció su relacionista público en un comunicado. “La familia solicita que se respete su privacidad en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios por el momento”, añadió el texto.

La Policía confirmó que una ambulancia había acudido a una propiedad en Goring, en el condado de Oxfordshire, a las 1:42 p. m., sin señalar circunstancias sospechosas, dijo la BBC.

La muerte de Michael culmina un ‘annus horribilis’ para la música popular, tras las desapariciones de David Bowie, Leonard Cohen y Prince. Michael tenía previsto publicar en 2017 un documental sobre sus últimos años, vividos lejos de la luz pública.

“Estoy conmocionado”, dijo Elton John. “Perdí a un querido amigo, el alma más bondadosa y más generosa, y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus seguidores”, agregó el cantante en su cuenta de Instagram.

“No, no George Michael también. Otro grande musical nos deja este año. 2016 puede irse al diablo”, escribió el futbolista Gary Lineker, el más popular de la generación de Michael.

“2016. Se fue otra alma talentosa”, escribió en Twitter la banda Duran Duran.

El artista había sobrevivido a una neumonía a fines del 2011 y en los últimos años se había mantenido alejado del foco público.

Georgios Kyriacos Panayiotou nació en el barrio londinense de East Finchley el 25 de junio de 1963, hijo de un grecochipriota que había emigrado en los años 50 al Reino Unido, cuando Chipre era territorio británico.

Siendo adolescente, su familia se mudó a Radlett, cerca de Londres, donde conoció a Andrew Ridgeley, con quien formó el grupo Wham!

Con Wham!, George Michael se convirtió en uno de los máximos exponentes del estilo de los 80, cultivadores de la estética aseada y ambigua de la Nueva Ola (New Wave) británica que dio a grupos como Duran Duran o Spandau Ballet.

La imagen del ‘sexy’ George Michael se consolidó mundialmente en el video de la canción ‘Wake me up before you go go’, imagen que años después, ya como solista, combatió hasta en los tribunales con miras a ser visto como un músico serio y no una cara bonita.

El grupo publicó cuatro discos entre 1982 y 1986: ‘Fantastic’, ‘Make It Big’, ‘The Final’ y ‘Music from the Edge of Heaven’.

Como solista encabezó reiteradas veces la lista de principales, y entre los más de 100 millones de discos vendidos figuran 20 millones de su exitoso disco ‘Faith’, en 1987, el primero tras romper con Ridgeley.

Después, en su lucha por posicionarse como un músico de verdad, George Michael –celoso además de su vida privada– pareció debatirse entre los deseos de alejarse de los reflectores y buscar el respeto como el grande de la música que era. Así que los anuncios de su retiro, cada cierto tiempo, angustiaban a sus seguidores.

En 1990 dio uno de esos anuncios. Dos años después hizo una presentación inolvidable en Wembley en un concierto tributo a Freddie Mercury, e incluso se anunció que Queen haría una gira con él como vocalista. En el 96 se anunció un regreso a la música y ya era considerado uno de los grandes. En 1997 hizo parte de los 30 artistas que grabaron después el tributo a Diana de Gales.

Pese a su búsqueda de privacidad, que lo motivaba a alejarse de los escenarios, protagonizó varios escándalos. El más sonado fue su detención en Los Ángeles, en 1998, por el intento de realizar un acto sexual con un policía encubierto en un baño público. Esto lo llevó a aceptar públicamente su homosexualidad.

Verse obligado a admitirlo en esas circunstancias lo hizo blanco de críticas, incluidas las de su compatriota Boy George, que años después diría que le había hecho “un mal a la comunidad homosexual”.

A finales de los 90, el británico había entablado ya su disputa con la multinacional Sony, de la que quería liberarse, ya que, según él, la casa de discos pretendía seguir explotando la imagen que él ya quería dejar atrás. La disputa afectó su producción. Pasaron años sin sacar un disco y cuando lanzó ‘Older’, con Dreamworks, tuvo un balance regular en ventas.

También quiso explotar desde su arte una faceta crítica. En el álbum ‘Shoot the Dog’ hizo una fuerte crítica a las políticas antiterroristas del Reino Unido y Estados Unidos. Y llegó a afirmar que nunca volvería a vivir en Estados Unidos, pues temía por su vida después de ver la reacción del público de ese país.

En el 2004, el músico decidió hacer las paces con Sony, con un álbum muy celebrado: ‘Patience’, el primero que contaba con la totalidad de canciones originales en ocho años.

En el 2011, sus seguidores vivieron una primera alerta sobre su salud cuando el ídolo musical estuvo internado en Viena (Austria) por una neumonía durante varias semanas. Al año siguiente volvería a retomar una de sus giras en dicha ciudad, como agradecimiento a quienes lo acogieron en ese momento.

En marzo del 2014 sacó a la venta su trabajo ‘Symphonica’, su último álbum de estudio, que tardó tres años en producir.

Antes de su muerte, se sabía que pensaba estrenar un documental titulado ‘Freedom’, sobre sus años alejado del público.

Una voz llena de éxitos

Los grandes éxitos de George Michael con Wham! fueron: ‘Wake Me Up Before You Go Go’, ‘Freedom’, ‘I’m Your Man’ y ‘The Edge of Heaven’.

Como solista y en dúos fue número uno con: ‘Careless Whisper’ (1984) ‘A Different Corner’ (1986); ‘I Knew You Were Waiting For Me’, con Aretha Franklin (1987); ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’, con Elton John (1991); Five Live EP, con Queen y Lisa Stansfield (1993); ‘Jesus To A Child’ (1996) y ‘Fastlove’ (1996).

Bryan Adams: “Cantante increíble y un ser humano encantador. Demasiado joven para dejarnos”.

Ellen DeGeneres: “Era un talento brillante. Estoy muy triste”.

James Corden: “ Fue una fuente de inspiración absoluta. Siempre por delante de su tiempo”.