Por Hugo Laveen

Chandler, AZ. El gerente general de los Cardenales de Arizona, Steve Kein, se declaró culpable de DUI extremo el martes, según el sitio web de la Corte Municipal de Chandler.

Luego se entregó el martes en la cárcel de Lower Buckeye en Phoenix, donde cumplirá una condena de 48 horas. Keim fue arrestado bajo sospecha de DUI el 4 de julio.

El informe del examen forence de la policía de Chandler mostró que el BAC de Keim era 0.193, que está justo por debajo del umbral de una acusación de DUI súper extrema según lo define la ley de Arizona.

El Departamento de Policía de Chandler publicó el informe del arresto y más tarde un video de cámara que muestra a Keim haciendo una prueba de sobriedad en el campo. Según el informe del arresto, Keim le dijo a los oficiales que solo tenía dos cervezas, que tenía con pizza, unas dos horas antes de que lo detuvieran.

Sin embargo, dos oficiales notaron que olía alcohol en el aliento de Keim. El DUI extremo es una ofensa menor en Arizona, que tiene algunas de las leyes más severas de DUI en el país.

Además de su sentencia, a Keim también se le exigirá tener un dispositivo de enclavamiento de encendido en su vehículo y pagar una multa de al menos $250 más otros $250 que se destinarán a conducir bajo el fondo de reducción de influencia.

Según AZCardinals.com, la organización suspendió a Keim por cinco semanas. También tendrá que pagar una multa de $ 200,000, que se donará al capítulo de Arizona de Mothers Against Drunk Driving.

“Registrar un .193 como un DUI que es inexcusable. Podría haber herido seriamente o haber matado a alguien estando en el camino en ese momento”, dijo Eric Cohen de 1580 AM The Fanatic. “Necesitaban hacer algo para hacer una declaración a la comunidad, y en este momento simplemente le dieron una bofetada en la muñeca”.

“Una vez más, me disculpo con todos los que se han visto afectados negativamente por mis acciones y por su juicio increíblemente pobre, en particular los Cardenales, nuestros fanáticos y mi familia”, dijo Keim en un comunicado emitido por el equipo. “Merezco completamente y acepto el castigo que se ha emitido. Mi objetivo es hacer todo lo posible para crecer a partir de esto personalmente y ayudar a otros a aprender de mi comportamiento inexcusable”.

El equipo exige que Keim se someta a “programas integrales de asesoramiento y evaluación, así como a un curso obligatorio de educación en DUI”.

“Como se dijo en el momento del incidente, este comportamiento es indefendible y completamente inaceptable”, dijeron los Cardenales en un comunicado. “Si bien Steve ha aceptado la plena responsabilidad y responsabilidad por sus acciones, eso no disminuye su gravedad ni la gravedad de las consecuencias que resultan de ellas. … Aquellos que trabajan dentro de la Liga Nacional de Fútbol -particularmente aquellos en posiciones de liderazgo- tienen una mayor responsabilidad y están sujetos a un estándar más alto que el legal y creemos que estas medidas son un reflejo de eso “.

Keim recientemente concluyó su decimonovena temporada con los Arizona Cardinals y el quinto como gerente general del equipo. En febrero, la organización extendió su contrato hasta la temporada 2022.