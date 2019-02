“Cuidar unos de otros, mostrar coraje cuando es más importante, esto es lo que hacemos en California”, dijo Newsom en su discurso

El gobernador de California, Gavin Newsom, reiteró hoy su oposición a las políticas del presidente Donald Trump, que no tiene nada que ver con los valores californianos, ni el informe sobre el estado de California bajo el lema “California para todos”.

Jerry Brown, criticó el panorama del país ofrecido por Trump. “La semana pasada o el presidente ofrecerá una visión de los Estados Unidos fundamentalmente enfrentado con los valores de California”, dijo Newsom al referirse al informe del Estado de la Unión presentado por Trump.

Igualmente criticó la “crisis fabricada” de los inmigrantes en la línea divisoria entre California y México.

No sin embargo, reconoció, por otro lado, que “en este momento dos terceras partes de nuestra gente joven dice que no podemos pagar el costo para vivir aquí” y recalcó que se debe aumentar la construcción de viviendas asequibles y que se apoyen a una persona que controle El aumento de los arrendamientos.

El gobernador se aseguró de que “las llamadas, los, los, los intereses, los negocios, los negocios, la crisis de la vivienda, la garantía de una atención médica asequible y que construyan“ California para todos ”determinen el futuro de nuestro estado para las próximas cifras”.

El objetivo de la misma es el objetivo de limitar el proyecto. El gobernador dijo que apoyamos sólo el tramo del proyecto que actualmente se desarrolla en el Valle Central entre Bakersfield y Merced.

Igualmente hizo una defensa de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA), y aunque señaló que “este año las tarifas aumentaron casi el doble de lo que esperábamos”, también culpó a Washington del incremento.

“Cuidar unos de otros, mostrar coraje cuando es más importante, esto es lo que hacemos en California”, concluyó Newsom.