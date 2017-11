Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.— El gobernador Doug Ducey se presentará a la reelección en 2018, pero todo hace suponer que no pedirá al presidente Trump que lo apoye en su campaña.

Los gobernadores republicanos en todo el país están luchando para lidiar con un presidente impopular.

Para Ducey, parece que la respuesta es mantener al presidente Trump alejado. El gobernador de Arizona siempre ha mantenido su distancia del presidente.

Trump ganó con bastante facilidad un estado republicano confiable, pero encuestas recientes muestran que no es popular con los votantes en Arizona.

Un canal televisivo preguntó al gobernador Ducey si quiere que Trump haga campaña por él el próximo año.

“Vamos a hablar con los votantes. Vamos a informar a los votantes de Arizona sobre lo que hemos hecho y en el momento adecuado. Vamos a presentar el caso, como dije, creo que estos las temporadas de campaña son demasiado largas “, dijo Ducey.

“Lo que queremos hacer es adelantar nuestro expediente y, en el momento apropiado, como dije, ahora mismo no hay campaña de reelección, estamos enfocados en nuestro trabajo diario”, dijo Ducey.