Gobierno de Delfina Gómez aumentará al doble, pensión a adultos mayores : AMLO

Asegura a simpatizantes, militantes de MORENA y ciudadanos de país: “nosotros no tenemos nada que ocultar, que nunca hemos tenido relaciones con el señor Duarte, ni con Yunes, ni Carlos Salinas, ni con Enrique Peña, ni con Felipe Calderón, ni con Vicente Fox”.

Internacional

Andrés Manuel López Obrador anunció que al inicio del gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México se aumentará al doble las pensiones a los adultos mayores en la entidad, es decir, recibirán mil 200 pesos mensuales, será universal, porque actualmente solo reciben mil 100 pesos bimestralmente.

En Cuautitlán, Estado de México, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA acompañó a Gómez Álvarez en su campaña y explicó que a partir del 2018 habrá una colaboración entre el gobierno federal y gobierno estatal.

Comentó que asistió a la entidad, porque es su responsabilidad y “estoy aquí para apoyar a la maestra Delfina, quien es una mujer honesta, “nos complementamos, nos identificamos muy bien, haciendo pareja hacia el futuro, porque ella va a gobernar el Edomex y MORENA a gobernar el país.

Dio a conocer los 10 compromisos que llevará a cabo el nuevo gobierno encabezado por Delfina Gómez: uno, se aumentará la pensión a adultos mayores; dos, habrá becas a todos los discapacitados de la entidad; tres, todos los estudiantes de preparatoria van a recibir una beca mensual; cuatro, habrá cien por ciento de inscripción para los jóvenes que quieran estudiar el nivel superior.

Cinco, añadió, se van a fijar precios de garantía para productos del campo; seis, todos los jóvenes se les va a garantizar el derecho al trabajo; siete habrá atención médica y medicamentos gratuitos; ocho, se llevará a cabo un programa de ampliación, mejoramiento y de construcción de vivienda para la gente humilde.

Prosiguió nueve, habrá pensión para todas las madres solteras para que los hijos no abandonen la escuela y diez, se enfrentará el problema de la inseguridad y la violencia en la entidad con oportunidades de trabajo para los jóvenes, se combatirá el desempleo, además habrá bienestar y de esa manera se va a serenar a Cuautitlán y Estado de México.

Al iniciar una gira de dos días en la entidad, manifestó su respaldo a Delfina Gómez que va a cumplir con los compromisos planteados.

Andrés Manuel López Obrador expuso que los del PRI y del PAN trabajan unidos, porque están nerviosos ante el crecimiento de MORENA y de su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez.

Comentó que al ver el avance de MORENA, los del PRIAN llegaron al acuerdo detener a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz para que se pinte de lodo a MORENA, porque el gobernador corrupto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, salió a decir hace unos meses que Duarte financiaba a MORENA, todo esto con la máxima de hampa de la política que la calumnia cuando mancha tizna, es decir, siembra la duda.

Pidió que no se preocupen para nada, la gente empieza a pensar que van a armar un acto en contra de él y que van a traer a Duarte antes de las lecciones diciendo que le dio dinero a MORENA o lo que dijo el aprendiz de mafioso en Valle de Bravo, Ricardo Anaya que le daba dinero a la maestra Delfina como coordinadora de Cuitláhuac García en Veracruz.

Reiteró: “no se preocupen, no hay nada que temer, nosotros somos gente honesta, a mi me pueden llamar peje, peor no soy lagarto”.

En otro tema, López Obrador señaló que desde hace mucho tiempo, porque no le quedó de otra, la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota presentó su declaración de bienes, pero incompleta, porque no aclaro qué hizo con los mil millones de pesos que le entregó Enrique Peña Nieto para su fundación “Juntos Podemos”, luego de la elección presidencial del 2012.

Señaló que Josefina Vázquez Mota se vendió, aunque suene fuerte y hoy, perdió la oportunidad de demostrar que ese dinero se utilizó para apoyar a los migrantes. “Yo he estado visitando a Estados Unidos, apoyando a migrantes y nadie habla que haya recibido un apoyo de la fundación de Josefina”.

Reiteró que Vázquez Mota este día pudo explicar cómo invirtió ese dinero del presupuesto público, autorizado por Peña Nieto. Qué diferencia de esta señora que se caracteriza por la corrupción y por la hipocresía con la maestra Delfina que encarna la honestidad, la integridad, la dignidad del pueblo.

Enfatizó que le da mucha tranquilidad tener una candidata como Delfina Gómez y el pueblo de la entidad lo está internalizando, lo está aceptando, y ya en las encuestas que se levantan, a la pregunta si fusen las elecciones de gobernador del Estado de México, por qué candidato o candidata votarías, ya Delfina está en primer lugar en el Estado de México.

Manifestó que se está a punto de escribir una nueva historia en el Estado de México y también en el país, aquí, en el Estado de México se está escribiendo el prólogo, la introducción de la obra de transformación que se realizará en el 2018 en todo el país.

“Aquí se puede dar el primer paso, en el Estado de México se puede poner el ejemplo de cómo un gobierno honesto, un gobierno honrado, puede enfrentar el problema no solo de la pobreza, sino también el problema de la inseguridad y de la violencia”, explicó.

Llamó a consolidar el trabajo de organización de MORENA, porque los mañosos van a apostar al fraude electoral en el proceso electoral del 4 de junio, al final van a asaltar las casillas, rellenar las urnas, van a entregar dinero en efectivo, pulseras, monederos electrónicos, entrega de despensas, frijol con gorgojo, tinacos, pintura, aparatos electrodomésticos, pollos, patos, chivos, puercos, cerdos eso es lo que son.

Pidió tener a mujeres y hombres incorruptibles, honestos que cuiden las casillas, que defiendan los votos.

La candidata de MORENA al Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llamó a terminar con 86 años de gobiernos priistas que solo ha dejado a los mexiquenses en la pobreza, la inseguridad, falta de atención a los jóvenes, y por eso es hora de decir ¡ya basta! se tiene que modificar la forma de aplicar el presupuesto, de hacer política.

Mencionó que el gobierno federal baja todos los recursos públicos en la temporada electoral para conseguir los votos y después se olvidan del pueblo, pero ya se les acabo, porque el 4 de junio MORENA va a ganar en el Estado de México.

“Nosotros no venimos a comprar votos, MORENA viene a crear conciencia de participación social”, expuso al puntualizar al decir que MORENA va demasiado bien, va a en primer lugar en preferencia del voto.

Indicó que trata de entender las actitudes de los del PRIAN de denostar, de tratar de callar no la voz de Delfina Gómez, sino la voz del pueblo, o quieren denostarla porque es mujer y con mucho orgullo es maestra o porque no tiene experiencia para robar.

Sostuvo que los gobernantes no pueden estar ajenos a los problemas en la entidad como es el tema de los feminicidios, a la inseguridad que prevalece en el Estado de México, así como la falta de fuentes de empleo y de educación.

Adelantó como una de sus acciones que llevará a cabo, expuso, es generar fuentes de trabajo en la entidad, terminar con las mordidas, sacar adelante al campo.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, Horacio Duarte, manifestó que “ahora que estamos enfilados a ganar la gubernatura del Estado de México, nuestros contrarios, nuestros enemigos andan muy nerviosos, andan difamando y andan queriendo enlodar a nuestra candidata la maestra Delfina, pero no les va a resultar”.

Comentó que a pesar de toda la basura que quieran aventar y de toda la guerra sucia que hoy han desarrollado, la maestra Delfina Gómez les va a dar clases de honestidad y les va a recetar el 4 de junio una tarea para ganar el Estado de México, y por eso no hay preocupación, porque en la propuesta de MORENA está la posibilidad real de la transformación de la entidad.

Indicó que los señores del PRI y del PAN saben que MORENA les va a ganar, se han dedicado solo a difamar, pero se les va a contestar con millones de votos libres de hombres y mujeres que no se dejan comprar su voluntad, porque saben que MORENA es la opción verdadera de cambio.

Dijo que le da gusto que regresa López Obrador a visitar al Estado de México, porque los priistas plantearon que no fuera al estado, porque le tienen mucho miedo, ya que es el político más congruente y que ha señalado la corrupción que ha sumido a la desigualdad en el país.

Indicó a los señores del PRIAN que Andrés Manuel López Obrador está bien arropado en el Estado de México y aseguró que con el voto libre en las elecciones del 4 de junio se logrará que Delfina Gómez sea la próxima gobernadora del Estado de México.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador acudirá a Coacalco, Ecatepec y para mañana estará en Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec.