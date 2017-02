En el editorial de un semanario oficial, dicen que gobierno se quedó en “declaraciones y promesas”.

INTERNACIONAL

La iglesia católica mexicana acusó este domingo al gobierno de ese país de mostrar una actitud de temor y de “sumisión” ante las medidas migratorias anunciadas por el gobierno estadounidense, a las que calificó de “terrorismo”.

“Las autoridades mexicanas no aciertan a actuar, no hacen más que declaraciones y promesas; son tibias sus reacciones, muestran también miedo, y peor aún, sumisión”, señala el editorial del semanario Desde la Fe, órgano de la iglesia católica.

El editorial, titulado ‘Terrorismo migratorio’, critica las medidas migratorias de Trump, que se propone expulsar a millones de indocumentados. “Lo que hace el señor Trump no es sólo la aplicación de un legalismo inhumano, sino un verdadero acto de terror”, denuncia el semanario.

Las redadas contra indocumentados han sembrado “miedo” y desatado “una verdadera psicósis’ entre los mexicanos que residen en Estados Unidos, añade.

Se estima que en Estados Unidos residen unos 11 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos y que han sido blanco de ataques del presidente, quien arrancó su campaña a la presidencia acusándolos de “criminales y violadores”.

El martes pasado, el gobierno estadounidense emitió severas directrices para detener y deportar a gran parte de los indocumentados, que se suman a los reclamos de que México pague la construcción de un muro fronterizo.

El jueves visitaron México los secretarios estadounidense de Seguridad Interior, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson, en un intento por recomponer la maltrecha relación, en su momento más crítico en décadas y que llevaron al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar una visita a Washington en enero.

Kelly sostuvo que “no habrá deportaciones masivas” y que los militares no participarán en operativos migratorios en su país. Pero unas horas antes la Casa Blanca había asegurado que su gobierno está expulsando a “tipos malos a un ritmo nunca antes visto” y que se trataba de una “operación militar”.

En medio de fuertes críticas en México, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, explicó que el presidente había utilizado el término “militar” como sinónimo de “eficaz”.

Tras la visita de Kelly y Tillerson, México advirtió que no recibirá migrantes de otros países que sean deportados de Estados Unidos y que responderá con aranceles a importaciones estadounidenses si el gobierno estadounidense impone impuestos a productos mexicanos para pagar el muro.

A la espera de que sea construido el muro, en localidades fronterizas, donde ya existen vallas de distinto tipo se han realizado distintas protestas en los últimos días. Este domingo, grupos de activistas en la norteña Ciudad Juárez hicieron pintas en la valla que los separa de El Paso, Texas, y lanzaron consignas contra la Casa Blanca.