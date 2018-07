Su jefe líderaba un esquema de fraude, el cual ayudó a desmantelar asistiendo al FBI

Nacional

Norma Borgono, una secretaria y abuela de 63 años que inmigró desde Perú en 1989 está hoy a punto de perderlo todo.

El Departamento de Justicia la está demandando para que se le quite su ciudadanía y sea deportada cuanto antes.

Borgono teminó envuelta en un esquema de fraude de $24 millones de dólares perpetrado por la compañía para la que trabajaba, específicamente, se jefé le ordenó preparar solicitudes de préstamos fraudulentos.

De acuerdo al Miami Herald cuando los investigadores federales se enteraron del fraude Borgono cooperó con las autoridades llevando a el encarcelamiento de su jefe y líder de la operación.

La inmigrante peruana nunca ganó dinero más allá de su salario habitual por la labor que realizó, además como lo reconoce el FBI, la mujer fue vital para el paso que llevó a su jefe a cuatro años de prisión.

En 17 de mayo de 2012, Borgono recibió un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada a un año de arresto domiciliario, cuatro años de libertad condicional y $5,000 de restitución.

La inmigrante pagó su restitución y fue liberada de su sentencia de forma anticipada. Sin embargo hoy años después del incidente, Borgono recibió una carta notificándole que el gobierno de EEUU quiere quitarle su ciudadanía.

La razón que argumenta el gobierno Trump es que Borgono se convirtió en ciudadana estadounidense después de que comenzó el fraude, a pesar de que todavía no le habían acusado cuando solicitó la ciudadanía. El Departamento de Justicia ahora argumenta que mintió al no divulgar su actividad en la solicitud.

Si bien el caso de Borgono es complicado, también destaca lo que preocupa a defensores de inmigrantes desde que el gobierno de Trump anunció su campaña de desnaturalización.

Antes de la nueva campaña de Donald Trump el gobierno privaría a la gente de su ciudadanía por crímenes graves, o por esconder que pertenecían a organizaciones terrorista, pero la administración Trump está buscando cualquier motivos para quitar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados.