Por Hugo Laveen

La esposa de un nativo de Carolina del Sur y golfista de PGA fue encarcelada brevemente el fin de semana pasado después de que supuestamente atacó a su esposo y suegra durante una disputa doméstica que comenzó después de que se perdió la ronda final de un torneo de PGA.

Krista Conley Glover, esposa de Lucas Glover, fue arrestada por agentes del alguacil del condado de St. John por cargos de agresión y resistencia al arresto sin violencia el 12 de mayo en una residencia de alquiler en Ponte Verda, Florida.

El informe del incidente dice que el altercado comenzó después de que Lucas Glover, de 38 años, se perdiera la última ronda del torneo PGA del fin de semana pasado.

El informe indica que la esposa de Glover lo reprendió por su pobre juego y se lesionó el brazo derecho durante el presunto ataque.

En el argumento inicial, Krista, de 36 años, llamó a su esposo “perdedor” y otro nombre despectivo debido a su pobre juego y le gritó frente a sus dos hijos y su madre.

Lucas también le dijo a los diputados que respondieron que Krista “había estado bebiendo durante todo el día”. Después de acostar a sus hijos, ella regresó a su argumento anterior antes del ataque.

Cuando su madre, Hershey H. Glover, intentó intervenir y detener a Krista, ella atacó a su suegra. El informe dice que ambos brazos tenían laceraciones y que la golpeó en el pecho.

Lucas aceptó completar una declaración escrita, pero se volvió “irracional” una vez que Krista fue esposada. El informe dice que intentó cambiar su declaración. Luego se negó a dar una declaración por escrito. Continúa diciendo que Krista y el oficial de arresto lucharon por meterla en la patrulla.

“Krista procedió a envolver sus piernas y pies alrededor de la puerta y el marco del automóvil evitando que la mitad inferior de su cuerpo [sic] entre al vehículo”, dice el informe. “Al empujar y tirar … [los agentes] finalmente lograron colocar a Krista en el asiento trasero del vehículo”.

Después de eso, ella comenzó a gritar y patear la puerta de la patrulla. Mientras la llevaban a la cárcel, Lucas le volvió a decir a los agentes, frente al padre de Krista que llegó a la escena, que ella lo regaña cada vez que juega una ronda pobre y cómo tiene que “despedir a todos” y “cómo ganar o ella y los niños lo dejarían y nunca volvería a ver a sus hijos”.

“Lucas dijo que estaba cansado de todos los altercados y que no podía soportarlo más”, dice el informe.

El informe del arresto dice que no hubo lesiones aparentes a Krista Lucas. Ninguna de las partes presentó cargos formales contra ella.

Krista fue liberada de la cárcel el 13 de mayo con una fianza de $ 2,500 y se declaró no culpable de los cargos, según muestran los registros judiciales. Su próxima cita en la corte es el 31 de mayo.