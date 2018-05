Por Hugo Laveen

Queen Creek, AZ. Un hombre fue arrestado después de que golpeó a un par de adolescentes que tocaron el timbre de su casa y corrieron en Queen Creek el sábado por la noche, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

Johnathan Larocque fue recluido en la cárcel por un cargo de asalto agravado.

Según los oficiales, varios niños tocaban el timbre y luego huían, una broma también conocida como zanja de ding-dong, cerca de Ellsworth Road y East Riggs Road.

Larocque escuchó sonar su timbre, salió y vio al grupo que huía y luego fue tras ellos.

El padre de una de las víctimas dijo que Larocque le dio un puñetazo a uno de los muchachos y luego fue al segundo.

“Luego (él) agarra al segundo niño, lo golpea, aparentemente lo arrastra a su propio camino de entrada o al garaje y continúa golpeándolo por lo que los niños presenciaron durante unos buenos 30 segundos martillando a nuestro hijo en la cara”, dijo el padre, quien no quería ser identificado.

Uno de los muchachos llamó al 911.

El segundo niño tuvo que ir al hospital.

“Estaba inconsciente. No sabía dónde estuvo esa noche”, dijo el padre. “En el hospital, tuvieron que hacer tomografías computarizadas, descubrieron que tenía una conmoción cerebral importante, un hueso roto en la cara”.

El padre dijo que también había moretones y arañazos.

“Podría haber matado a mi hijo. Tiene suerte de que no haya muerto”, dijo el padre.

El adolescente fue dado de alta del hospital y se está recuperando en su casa. El padre dijo que también estaba preocupado por el daño psicológico. “Va a cambiar la vida de nuestra familia de una manera triste”, dijo el padre.

Larocque mide 6 pies 4 pulgadas de alto y pesa 230 libras.

“Es un psicópata ya que no es un comportamiento humano normal actuar así”, dijo el padre.

MCSO dijo que los cargos adicionales son posibles y que la investigación está en curso.