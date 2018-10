Por Hugo Laveen

Pembroke, Fla.- La policía dice que un hombre de Florida ahogó a un perro Chihuahua discapacitado, mientras luchaba con su ex esposa arrojando al perro a una piscina en el patio.

La policía de Pembroke Pines dijo que Juan Manuel González, de 40 años, también agarró a la mujer por el rostro y se mordió el labio la noche del jueves.

La policía dice que, según informes, González dijo “no puedes nadar, pero vas a aprender esta noche”, justo antes de arrojar al perro a la piscina.

El informe policial no describía la discapacidad del perro. La mujer, que está embarazada, dijo que podía oír al perro llorar en el agua.

El SunSentinel informa que González negó haber lastimado a su ex esposa, pero admitió haber tirado al perro en la piscina.

La policía nombró a González como el “principal” agresor y lo arrestó por cargos de violencia doméstica y crueldad animal. No se sabe si tiene un abogado.